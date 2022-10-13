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    Армения возбудила уголовное дело из-за теракта на Крымском мосту

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    В Армении Служба национальной безопасности (СНБ) возбудила уголовное дело о пособничестве совершению террористического акта на Крымском мосту. Об этом 13 октября пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Возбуждено уголовное дело в связи с пособничеством международному терроризму, контрабанде взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц, а также подделкой документов», — сказано в заявлении СНБ.

    После взрыва на Крымском мосту 8 октября ФСБ заявила о задержании граждан РФ, Украины и Армении. Они все, как заявила спецслужба, помогали взрывчатке доехать до Крымского моста.

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