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    Хуснуллин заявил, что движение грузовиков по Крымскому мосту запустят к вечеру субботы

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    Движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируют запустить к вечеру 15 октября. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Пропуск грузовиков может начаться после усиления опор моста. Хуснуллин добавил, что без досмотра грузовики на мост не пустят, пишет 14 октября РИА Новости.

    По словам вице-премьера, основные восстановительные работы на мосту закончат до конца года.

    Ранее правительство Крыма сообщило, что перемещение некоторых грузов через паромную переправу ограничили и необходимо использовать сухопутный коридор.

    Взрыв на Крымском мосту прогремел ранним утром в субботу. По версии следствия, взрывчатка была в фуре. После того, как она сдетонировала, загорелись 7 цистерн с топливом из состава, который следовал по железнодорожной части моста. Все движение на несколько часов оказалось парализовано. Вследствие взрыва рухнули два автомобильных пролета, но опоры арки не пострадали.

    К вечеру частично было восстановлено автомобильное движение по мосту, пошли первые составы. Также возобновила свою работу паромная переправа. Изначально сообщалось, что во время взрыва никто не пострадал, однако, позже выяснилось, что погибли три человека. В воскресенье ряд телеграм-каналов сообщил о пяти жертвах, однако, в СК эту информацию официально не подтвердили.

    ФСБ совместно с СК РФ выяснила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины, его глава Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. В рамках уголовного дела установлены 12 человек, участвовавших в подготовке теракта. Восемь из них задержаны: пять граждан РФ, трое граждан Украины и Армении.

    Взрывное устройство было спрятано в рулоны с полиэтиленовой пленкой общим весом более 22 тонн, они располагались на 22 палетах. Груз в августе отправили из порта Одессы в болгарский Русе.

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