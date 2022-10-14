Хуснуллин заявил, что движение грузовиков по Крымскому мосту запустят к вечеру субботы

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируют запустить к вечеру 15 октября. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.



Пропуск грузовиков может начаться после усиления опор моста. Хуснуллин добавил, что без досмотра грузовики на мост не пустят, пишет 14 октября РИА Новости.

По словам вице-премьера, основные восстановительные работы на мосту закончат до конца года.



Ранее правительство Крыма сообщило, что перемещение некоторых грузов через паромную переправу ограничили и необходимо использовать сухопутный коридор.