Минтранс Крыма ограничил провоз металлолома и томатной пасты в бочках через паромную переправу

Перемещение некоторых категорий грузов через Керченскую паромную переправу временно ограничено. Об этом сообщает правительство Крыма 12 октября.
Ограничения введены для металлолома, крупногабаритных изделий из металла, кориандра в мешках и томатной пасты в бочках.
Чтобы провезти данные грузы из материковой части России в Крым и обратно, нужно использовать сухопутный маршрут: Херсонская область — Запорожская область — Донецкая Народная Республика и следовать через города Мелитополь — Мариуполь — Таганрог.