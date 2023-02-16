Семьям погибших в теракте на Крымском мосту выплатят по 1 миллиону рублей

Правительство России определилось с выплатами для семей жертв теракта на Крымском мосту. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 16 февраля.
«Выплатить единовременное пособие членам семей граждан, погибших в результате террористического акта, в размере одного миллиона рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи», – говорится в документе, подписанном Михаилом Мишустиным накануне.
На эти цели МЧС выделят три миллиона рублей из резервного фонда правительства. Отчитаться за них чрезвычайное ведомство должно будет до 1 февраля следующего года.
Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту 8 октября 2022 года.
Тогда загорелись и цистерны ехавшего рядом грузового поезда. В результате теракта обрушились 2 пролета автомобильной части моста.
В СМИ фигурировали трое жертв. Это судья Арбитражного суда Москвы и двое гидов из Петербурга.
Из установленных 12-ти участников восемь были арестованы. Согласно версии ФСБ, за организацией подрыва стояли украинские спецслужбы.