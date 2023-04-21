«Каких повесток, чего?» Песков рассказал, есть ли в Кремле разговоры о «какой-то там» волне мобилизации

В Кремле не обсуждают новую волну частичной мобилизации. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«В Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации», — рассказал он и отметил, что в РФ идет работа по усовершенствованию и цифровизации системы военкоматов. Также Песков заявил, что впервые слышит о том, что в вузах начали раздавать повестки в армию: «Каких повесток, чего? Я, честно говоря, даже не знаю».

Ранее в Смольном опровергли рассылку электронных повесток. До этого главный военком Петербурга Сергей Качковский заявил, что тестовые повестки начали приходить горожанам на «Госуслугах». В СМИ также появилась информация о студентах, которые получили повестки в общежитиях.