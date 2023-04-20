Двоих омичей наказали 8 и 10 годами лишения свободы за попытку поджечь автозак в центре Москвы

Двоих приезжих из Омска приговорили к лишению свободы за разработку плана поджечь автозак в центре Москвы. Об этом 20 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда.



Антон Жучков и Владимир Сергеев 6 марта прошлого года были задержаны в районе Малой Бронной во время несанкционированной акции протеста. В рюкзаке одного из них нашли бутылки с зажигательной смесью, нож и газовый баллончик. В этот момент оба были в состоянии сильного наркотического опьянения. Вскоре впали в кому. Спасти их получилось только за счёт экстренной медицинской помощи.