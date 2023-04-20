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    Двоих омичей наказали 8 и 10 годами лишения свободы за попытку поджечь автозак в центре Москвы

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    5 комментариев

    Двоих приезжих из Омска приговорили к лишению свободы за разработку плана поджечь автозак в центре Москвы. Об этом 20 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда.

    Антон Жучков и Владимир Сергеев 6 марта прошлого года были задержаны в районе Малой Бронной во время несанкционированной акции протеста. В рюкзаке одного из них нашли бутылки с зажигательной смесью, нож и газовый баллончик. В этот момент оба были в состоянии сильного наркотического опьянения. Вскоре впали в кому. Спасти их получилось только за счёт экстренной медицинской помощи.

    После задержания молодые люди сознались, что намеревались поджечь машину Росгвардии или автозак, а затем расстаться с жизнью. Они систематически употребляли запрещенное и имели суицидальные намерения и раньше. Впоследствии показания изменились. Парни стали утверждать, что Жучков не знал о намерениях приятеля.

    В итоге Жучкова признали виновным в преступлениях по статьям о приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору и сбыте наркотических веществ в значительном размере. Сергеева же признали виновным лишь по первой статье. Первого наказали 10 годами лишения свободы, второго — восемью. Первые три года они проведут в тюрьме, после чего их переведут в колонию строгого режима.

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    Комментарии 5

    Гость20 Апр 2023 в 21:31
    Слишком строго.
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