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    Санкции и контрсанкции

    Кипрские банки начали замораживать счета россиян, попавших под санкции

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    Кипр создает Национальную группу по соблюдению санкций, а банки республики начали замораживать счета физических и юридических лиц, попавших под ограничения. Об этом 19 апреля сообщает бюро по печати и информации местного правительства по итогам совещания главы республики Никоса Христодулидиса по вопросу санкций США и Великобритании.

    Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимпиотис по итогам мероприятия сообщил журналистам со ссылкой на главу Центрального банка государства, что банки приступили к замораживанию счетов физлиц и компаний из санкционных списков. Результатом уже предпринятых мер стало то, что за последние годы на Кипре закрылись 43 тысячи подставных компаний, было закрыто 123 тысячи счетов, а граждане России являются конечными бенефициарами только 2,2% депозитов.

    «Президент республики попросил подготовить дорожную карту с указанием эффективных действий, которые необходимо предпринять», — заявил Летимпиотис.

    За последние дни это второе совещание правительства Кипра по теме антироссийских санкций. На прошлой неделе в санкционные списки Великобритании были включены два грека-киприота, а минфин США ввел санкции в отношении девяти кипрских физлиц и 18 организаций. Среди них были шестеро лиц российского происхождения, получивших кипрские паспорта. Глава республики 13 апреля собрал по этому поводу внеочередное совещание, где поручил провести расследование всех обстоятельств. Накануне он заверил, что Кипр соблюдает все введенные США и Евросоюзом санкции против России.

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