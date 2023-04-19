Кипрские банки начали замораживать счета россиян, попавших под санкции

Кипр создает Национальную группу по соблюдению санкций, а банки республики начали замораживать счета физических и юридических лиц, попавших под ограничения. Об этом 19 апреля сообщает бюро по печати и информации местного правительства по итогам совещания главы республики Никоса Христодулидиса по вопросу санкций США и Великобритании.



Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимпиотис по итогам мероприятия сообщил журналистам со ссылкой на главу Центрального банка государства, что банки приступили к замораживанию счетов физлиц и компаний из санкционных списков. Результатом уже предпринятых мер стало то, что за последние годы на Кипре закрылись 43 тысячи подставных компаний, было закрыто 123 тысячи счетов, а граждане России являются конечными бенефициарами только 2,2% депозитов.

