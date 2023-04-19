Приложение «РЖД Пассажирам», добавившее проблем на фоне ЧП в «Девяткино», обещают скоро починить

В пресс-службе компании отмечают, что «по техническим причинам возникают трудности при оформлении билетов на пригородные поезда с помощью мобильного приложения», и специалисты сейчас устраняют «причины нарушения функционала приложения». Завершить технические работы планируется 20 апреля.

Технический сбой, добавивший проблем пассажирам на станции «Девяткино» утром 19 апреля, прокомментировали в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». Действительно, мобильное приложение «РЖД Пассажирам» сбоит.

«На время устранения сбоя рекомендуем приобретать билеты в терминалах самообслуживания или в билетных кассах. Приносим извинения за временные неудобства», — отмечается в сообщении.

