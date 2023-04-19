Приложение «РЖД Пассажирам», добавившее проблем на фоне ЧП в «Девяткино», обещают скоро починить

Технический сбой, добавивший проблем пассажирам на станции «Девяткино» утром 19 апреля, прокомментировали в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». Действительно, мобильное приложение «РЖД Пассажирам» сбоит.
В пресс-службе компании отмечают, что «по техническим причинам возникают трудности при оформлении билетов на пригородные поезда с помощью мобильного приложения», и специалисты сейчас устраняют «причины нарушения функционала приложения». Завершить технические работы планируется 20 апреля.
«На время устранения сбоя рекомендуем приобретать билеты в терминалах самообслуживания или в билетных кассах. Приносим извинения за временные неудобства», — отмечается в сообщении.
Согласно опросу на сайте компании, через мобильное приложение билеты покупают почти четверть пассажиров —
Станции метро «Гражданский проспект» и «Девяткино» закрыли на вход в 7:42 из-за падения человека на пути. Поезда от «Академической» до «Девяткино» встали. В «Девяткино» пассажиры ринулись на электрички, но там их тоже ждали проблемы: очереди в кассы, толпа при выходе на перрон и невозможность купить билет через приложение. С 8:02 станции метро «Гражданский проспект» и «Девяткино» работают в обычном режиме.