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    Человек, упавший под поезд на «Гражданском», лишился части тела

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    Человек, упавшие на пути на станции метро «Гражданский проспект» утром 19 апреля, — мужчина. Как стало известно «Фонтанке», его личность устанавливается.

    Пресс-служба метро сообщала, что он жив. По предварительным данным «Фонтанки», он остался без части руки.

    Как уже писала «Фонтанка», из-за падения человека на пути станции метро «Гражданский проспект» и «Девяткино» закрыли на вход в 7:42. Поезда от «Академической» до «Девяткино» встали. В «Девяткино» пассажиры ринулись на электрички, но там их тоже ждали проблемы. К 7:59 человека подняли с путей. С 8:02 «Гражданский проспект» и «Девяткино» работают в обычном режиме.

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