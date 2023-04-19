Человек, упавший под поезд на «Гражданском», лишился части тела

Человек, упавшие на пути на станции метро «Гражданский проспект» утром 19 апреля, — мужчина. Как стало известно «Фонтанке», его личность устанавливается.
Пресс-служба метро сообщала, что он жив. По предварительным данным «Фонтанки», он остался без части руки.
Как уже писала «Фонтанка», из-за падения человека на пути станции метро «Гражданский проспект» и «Девяткино» закрыли на вход в 7:42. Поезда от «Академической» до «Девяткино» встали. В «Девяткино» пассажиры ринулись на электрички, но там их тоже ждали проблемы. К 7:59 человека подняли с путей. С 8:02 «Гражданский проспект» и «Девяткино» работают в обычном режиме.