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    В Петербурге игры в школе закончились для одного ученика переломом позвонка, а для второго - нейрохирургией

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    Передышка на продленке закончилась для в Красногвардейском районе больницей.

    Девятилетнего мальчика привезли в детскую больницу № 19 накануне около полудня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 апреля. По предварительной информации, ребенок лежал на диване и в этот момент на него ради смеха прыгнули одноклассники. В стационаре пациенту поставили диагноз — перелом одного из позвонков.

    Второго пациента, 14 лет, в ту же больницу доставили около половины второго дня из Красносельского района. По предварительной информации, мальчику показывал удушающий прием одноклассник. После чего подросток потерял сознание и упал. В больнице его поместили в нейрохирургическое отделение под наблюдение.

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