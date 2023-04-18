Мусорный пожар на полигоне под Гатчиной стал уголовным делом. Что только не попало в воздух

Второе уголовное дело возбуждено в Ленинградской области с начала пожара на полигоне «Монита» под Гатчиной. Местные жители настаивают на рекультивации, но ждать им еще долго.
Как пишет 47news, вокруг полигона 18 апреля произошло два события. Во-первых, было повторно возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с отходами, которое привело к угрозе причинения существенного вреда окружающей среде. Первое было возбуждено в конце марта, но его пришлось прекратить из-за отсутствия экспертизы. Теперь же она появилась и, как отчитался СК, выяснилось, что при горении произошел выброс в атмосферу оксида углерода, азота оксид, диоксид азота и углерода.
Полигон, напомним, загорелся еще в феврале. Сейчас мусор продолжает тлеть, площадь под тысячу «квадратов».
Также 18 апреля страдающие от всех этих выбросов местные жители встречались с руководством ООО «Монита», которое обслуживает полигон, прокурором и местной администацией. Требования у людей понятные — закрыть полигон, не пускать на него грузовики, начать рекультивацию и пустить на территорию активистов. В последнем отказали, по остальным пунктам перспективы далекие — процесс, если все пойдет как надо, раньше 2030 года не закончится. Что касается самого пожара, то ему тоже установлен срок, до конца апреля обещают потушить.