«Нетривиальная задача». В «Газпроме» заявили, что Европе будет нелегко восполнять запасы газа к зиме

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на которые ссылается «Газпром», уровень их заполненности снизился на 55% и составил 55,4 млрд кубометров. По состоянию на 16 апреля 2023-го, объем активного газа в подземных хранилищах Европы составил 56,6 миллиарда кубометров, в то время как на аналогичную дату 2022-го там хранилось 58 миллиардов кубометров. Получается, чтобы достичь уровня закачки отопительного сезона 2019–2020 годов — 97,6 млрд кубометров, европейские компании уже должны восполнить на 1,4 млрд кубометров газа больше.

Пройти минувший отопительный сезон Европе помогла теплая зима, но гарантий такого подарка от природы на будущее нет никаких, сообщили 17 апреля в «Газпроме» .

«С учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа, сделать это будет очень непросто», — сообщается в телеграмм-канале компании.

«Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ (сжиженный природный газ. — Прим. ред.)», — отметили в «Газпроме». И добавили, что пополнение запасов газа в хранилищах к предстоящей зиме до прошлогоднего уровня для европейских компаний в таких условиях может оказаться «нетривиальной задачей».