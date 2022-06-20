Европа готовится к газовому кризису. Жителей Дании и Нидерландов просят экономить

В Дании готовятся к ухудшению ситуации с газоснабжением в стране. Энергетическое агентство призывает граждан экономить. Об этом говорится в пресс-релизе организации, на который ссылается РИА Новости 20 июня.



Вводится режим Early Warning, причиной называют неопределенность с поставками газа из России. В случае нехватки энергоресурса, у Датского энергетического агентства есть план действий в чрезвычайных ситуациях. Он включает, например, высвобождение аварийных запасов. Согласно данным агентства, на сегодняшний день газохранилища заполнены на 75%.