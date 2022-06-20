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    Европа готовится к газовому кризису. Жителей Дании и Нидерландов просят экономить

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    20 комментариев

    В Дании готовятся к ухудшению ситуации с газоснабжением в стране. Энергетическое агентство призывает граждан экономить. Об этом говорится в пресс-релизе организации, на который ссылается РИА Новости 20 июня.

    Вводится режим Early Warning, причиной называют неопределенность с поставками газа из России. В случае нехватки энергоресурса, у Датского энергетического агентства есть план действий в чрезвычайных ситуациях. Он включает, например, высвобождение аварийных запасов. Согласно данным агентства, на сегодняшний день газохранилища заполнены на 75%.

    Власти Нидерландов в понедельник также признавали компании и домохозяйства экономить энергию, так как каждый кубометр газа на счету. Министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен усомнился в том, что они смогут заполнить газохранилища к зиме.

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    Комментарии (20)

    Piter Russo
    В ближайшие пару лет мы увидим стремительную деиндустриализацию - Германии, Франции, Италии, Чехии. Все их благополучие строилось на дешевых энергоносителях и сырье из РФ.
    Причем запустили они этот процесс сами. Ну и молодцы.
    ZavtraBudetLuchshe
    Смех-смехом, а я недавно только узнал, что удобрения из газа производятся.
    Денеб
    Не выдавайте желаемое за действительное!
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