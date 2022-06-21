Европа готовится «сжечь всё», чтобы согреться зимой без российского газа

Чешские власти готовы «сжечь все», чтобы обеспечить жителей страны теплом и электроэнергией, если поставки газа в страну прекратятся, заявил уполномоченный по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.
«Если будущей зимой отключат газ, мы сожжем всё что сможем, чтобы согреть наших людей и получить электричество», — цитирует заявление Бартушки 21 июня портал Euractiv.
Он сравнил происходящее с «нефтяным шоком» 1973 года, когда страны ОПЕК отказались поставлять нефть государствам, поддержавшим военные действия Израиля в Сирии и Египте. А вице-канцлер ФРГ не исключил, что ситуация в энергетике в стране может ухудшиться больше, чем во время пандемии COVID-19.
Власти Нидерландов по тем же причинам выводят на полную мощность все три угольные электростанции страны. Как заявил 21 июня министр по вопросам климата и энергетической политики Роб Йеттен, это должно позволить обеспечить теплом домохозяйства в зимний период. Хотя на данный момент нехватки газа нет, пишет ТАСС.
Как писала «Фонтанка», датское энергетическое агентство уже призывает граждан экономить ресурсы.