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    Европа готовится «сжечь всё», чтобы согреться зимой без российского газа

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    13 комментариев

    Чешские власти готовы «сжечь все», чтобы обеспечить жителей страны теплом и электроэнергией, если поставки газа в страну прекратятся, заявил уполномоченный по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.

    «Если будущей зимой отключат газ, мы сожжем всё что сможем, чтобы согреть наших людей и получить электричество», — цитирует заявление Бартушки 21 июня портал Euractiv.

    Он сравнил происходящее с «нефтяным шоком» 1973 года, когда страны ОПЕК отказались поставлять нефть государствам, поддержавшим военные действия Израиля в Сирии и Египте. А вице-канцлер ФРГ не исключил, что ситуация в энергетике в стране может ухудшиться больше, чем во время пандемии COVID-19.

    Власти Нидерландов по тем же причинам выводят на полную мощность все три угольные электростанции страны. Как заявил 21 июня министр по вопросам климата и энергетической политики Роб Йеттен, это должно позволить обеспечить теплом домохозяйства в зимний период. Хотя на данный момент нехватки газа нет, пишет ТАСС.

    Как писала «Фонтанка», датское энергетическое агентство уже призывает граждан экономить ресурсы.

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    Комментарии (12)

    BK777
    Странные чешские ребята
    274488045
    Почему, наша страна не может развернуться лицом к Китаю, к востоку. Сделать совместные центры предпринимательства с Китаем, системы распознавания голоса на основе колонки Алисы с автоматическим переводом, конференц залы с мгновенным переводом Китайского языка. Сделать специальные голосовые и текстовые мессенджеры которые переводят с китайского. В итоге, все связи переориентировать на восток. А европейцы пусть сами нами бегают, чтобы мы им что-то продали
    udrionik
    После этого, пусть про экологию нам больше ничего не говорят. Никто им не мешает покупать газ. Единственное, нашей стране нужно наладить перевод легковых автомобилей на газ, сделать так, чтобы на газовый баллон заменялся штатный бензобак. Потом мы увеличим в стране потребление газа на столько, что нам и европейские партнёры будут не нужны
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