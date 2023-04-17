Участников СВО предложили включить в категорию социально уязвимых: новости СВО за 17 апреля

Законопроект разработали в Совете Федераций Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 17 апреля.

Центробанк не будет вводить новые валютные ограничения, а улучшит старые Центральный банк РФ не планирует дополнительных мер по валютным ограничениям, однако возможны корректировки уже существующих, сообщает ТАСС.

— Сейчас никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается. Может быть, какой тюнинг, что называется, некоторые поправки, но в целом мы считаем, что эта система более или менее стабилизировалась, — заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией «Новые люди» в Госдуме.

Валютные ограничения с началом санкций регулятор вводил для стабилизации ситуации на валютном и финансовом рынках, однако позже большую часть мер отменили: в таких условиях затрудняется внешнеэкономическая деятельность, подчеркнула Набиуллина.

Учитывая обстановку, ЦБ допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в качестве эксперимента. Соответствующий законопроект, по словам Набиуллиной, уже готовится.

— Мы понимаем сложности с международными расчетами, для нас это сейчас ключевой приоритет — помогать в международных расчетах, это сложно, это непросто. Есть и прямые санкции на нашу финансовую систему, вторичные санкции, на партнеров наших компаний оказывается давление, чтобы они не проводили расчеты с российскими компаниями. Здесь работа предстоит очень большая, — добавила глава Центробанка.



Ранее регулятор ввел ограничения на продажу наличной валюты гражданам: владельцы валютных счетов могли получить наличными только по 10 тысяч долларов с каждого счета вне зависимости от валюты, которая на нем хранилась. Ограничения должны были продлиться до 9 марта 2023 года, однако в феврале их снова продлили.



В Воронеже «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате Власти Воронежа приняли решение провести 9 Мая акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации города.



— На совещании руководитель управления культуры Андрей Харитонов заявил об этом (проведении «Бессмертного полка» в онлайн-формате), — сказали в администрации.



В Воронежской области, наряду с другими приграничными с Украиной регионами, с октября 2022 года введен средний уровень реагирования. Данный режим предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта. Ранее об отказе проводить парады на 9 Мая сообщили власти Белгорода и Курска. Акция «Бессмертный полк» проводится в России с 2012 года. Ее участники идут по улицам городов с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны.



Владимира Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам колонии за госизмену Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии оппозиционера Владимира Кара-Мурзу* — такой срок требовал гособвинитель. Кара-Мурзу* обвинили в распространении фейков о Российской армии. По версии следствия, он сообщил ложную информацию о спецоперации во время своего выступления в Палате представителей штата Аризона. Позже его обвинили по делу о «нежелательной» организации, а затем предъявили обвинение в госизмене. Политику дали максимальный срок, который можно запросить по этим статьям для ранее не судимого человека.

Кара-Мурза* находился в СИЗО с апреля 2022 года. Его задержали возле его дома и сначала арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. В суде политик рассказывал, что произошло, когда полиция задержала его. Владимир Кара-Мурза* не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом в 2022 году.

Путин наградил тех, кто восстанавливал Крымский мост Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами сотрудников предприятий, которые восстанавливали Крымский мост после теракта, а также и за строительство мостовых переходов между РФ и Китаем. Документ, подписанный президентом РФ, опубликован на официальном портале правовой информации.



Сегодня президент подписал указ о награждении сотрудников, которые восстанавливали Крымский мост, почетными грамотами Фото: pravo.gov.ru Поделиться Поделиться





В частности, почетных грамот главы государства удостоены сотрудники предприятий «Дороги и мосты», «МТСМ-Сервис», «Дорожная строительная компания», «Бамтоннельстрой-мост».

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

Участников СВО могут признать социально уязвимой категорией Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, где предложил включить участников СВО и ветеранов боевых действий в категорию социально уязвимых граждан. Документ был направлен премьер-министру Михаилу Мишустину, с копией законопроекта ознакомился ТАСС.

— Законопроектом предлагается включить в категории социально уязвимых категории граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать социальным предпринимателем, лиц, проходивших военную службу в зоне специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий. Такой подход соответствует задачам социального предпринимательства — достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Сейчас условие для признания субъекта малого и среднего бизнеса социальным предпринимателем является трудоустройство некоторых категорий граждан: одинокие или многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;

пенсионеры и граждане предпенсионного возраста;

выпускники детских домов до 23 лет;

лица, осужденные к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания;

бывшие заключенные;

беженцы;

малоимущие граждане;

инвалиды;

лица без определенного места жительства.

Законопроектом предлагается дополнить этот перечень участниками и ветеранами СВО, в том числе добровольцами. Как говорится в пояснительной записке, механизмы возвращения участников специальной военной операции к мирной жизни предполагают в том числе обеспечение возможности трудоустройства после возвращения из зоны СВО, смены сферы деятельности и профессии.