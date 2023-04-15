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    Возле места выступления премьер-министра Японии прогремел взрыв

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    Взрыв прогремел незадолго до выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды во время его визита на запад страны в рыбацкий город Вакаяма, 15 апреля сообщает телеканал NHK.

    Автор: youtube.com FREE NEWS 36.6

    Предмет, похожий на дымовую шашку, был брошен из толпы в несколько сотен человек, раздался грохот, запахло гарью, люди в панике разбежались.

    Премьер Японии не пострадал, его сразу же отвезли в штаб-квартиру полиции префектуры Вакаяма, сообщает издание Kyodo. Вскоре он его покинул с намерением продолжить свои публичные выступления.

    Злоумышленника задержали на месте. Им оказался 24-летний Рюдзи Кимура из города Каваниси на западе страны. У него изъяли цилиндрический предмет, предположительно, взрывное устройство. Отвечать на вопросы во время допроса Кимура отказался.

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