На Пасху не увлекайтесь: врачи рассказали, кому нельзя есть яйца

Яиц много не бывает? А сейчас и проверим! Фото: Михаил Петелин / 72.RU Поделиться Поделиться





Пасху (она в этом году случится 16 апреля) неофициально можно назвать главным «яичным» праздником страны. Ну когда еще в году мы съедаем столько яиц, если не на Пасху? Причем варим их столько, что хватает на несколько дней вперед. Может, лучше знать меру и не увлекаться ими? Пусть даже и в честь праздника. С этим вопросом мы обратились к врачам. Они рассказали нам, сколько вареных яиц в день можно есть, не вредно ли употреблять их каждый день, кому они противопоказаны и могут ли навредить абсолютно здоровому человеку.

Сколько яиц в день можно есть Среди адептов здорового питания популярна байка о том, что яйцо делится на две части: вредный желток и однозначно полезный и легкоусвояемый белок. Но в желтке тоже есть своя польза — протеин, витамин D, антиоксиданты и холин, который поддерживает функцию печени. Так что желтками тоже разбрасываться не стоит. Но если яйца такие уж полезные, может быть, стоит есть их почаще да побольше? — Яйца очень полезны для растущего организма. В состав яичного белка входят аминокислоты, полезные для роста клеток, улучшения деятельности мозга, формирования крепкого иммунитета, — говорит врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Бородина. — В желтке содержатся насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют росту ребенка и укреплению волос и ногтей. Но употреблять яйца здоровому человеку, у которого нет повышенного холестерина, рекомендуется не более двух-трех штук — и то не каждый день.

Сколько яиц в неделю можно себе позволить Считается, что у главного короля с яйцами, того, что из «Бременских музыкантов», был свой прототип, тоже король и тоже большой поклонник яиц. К сожалению, история вымарала его имя, да и он в ней оставил след только как любитель этих продуктов, но известно, что после смерти (при жизни тоже, но после смерти особенно) его тело прямо-таки источало яичное зловоние. Это хорошая иллюстрация поговорки «Ты то, что ты ешь». Но вернемся к нашему бременскому королю.

— Король прав по сути: и в том, что подкрепляется яйцами, причем даже на марше, и в том, что советует их дочке в качестве лечебного средства от меланхолии, — говорит кандидат биологических наук, биолог-диетолог Ольга Зайкина. — Но король не прав количественно: столько яиц в немолодые годы — это верный путь к атеросклерозу.

В действительности «наесть» атеросклероз вы сможете, если и правда будете переедать, заменяя яйцами всё на свете. На самом деле, говорят врачи, разумная и оптимальная норма — от трех до шести яиц в неделю. Меньше будет недостаточно для организма, а больше десятка — уже перебор. Всё дело в холестерине. Хоть он в яйцах и пищевой, «хороший», у него все-таки есть рекомендуемая норма: 300 миллиграммов в сутки. А в одном яйце его может быть 200–275 миллиграммов. Человек съедает одно яйцо — и норма на день практически выполнена.

— В яйцах содержится холестерин, скомпенсированный лецитином, — говорит Ирина Бородина. — На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает холестерину осаждаться на стенках сосудов, но всё же дело в количестве. Если холестерина в организме станет чересчур много, начнет страдать обмен жиров — и привет, риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но это только одна сторона медали. Вторая — калорийность. Которая, кстати, тоже приводит не только к лишнему весу, но и к атеросклерозу.



Третий момент, о котором стоит знать большим любителям яиц: если есть их слишком много, это превращается в монодиету, а они еще никого до добра не доводили. Питаться, напоминают врачи, надо полноценно и разнообразно.

И, наконец, четвертый пункт, к которому у врачей есть вопросы: человеческий иммунитет в ответ на абсолютно всё, что попадает в наш организм, вырабатывает антитела. Крайнее проявление реакции иммунной системы — аллергия. Если есть одно и то же на протяжении некоторого времени, у человека может развиться непереносимость.

А если яйца перепелиные? — Перепелиные яйца — это богатый источник протеинов, они содержат высокую концентрацию минералов и витаминов, а также «полезный» холестерин, — говорит врач-гастроэнтеролог «Новой больницы» Светлана Федорова. — Перепелиное яйцо содержит в несколько раз больше витаминов В1 и В2 (по сравнению с куриным), в его составе есть железо, фосфор, почти все витамины группы В и большое количество жирных кислот, которые регулируют уровень холестерина в крови. Также в перепелиных яйцах много витамина А, сохраняющего наше зрение. Минус в том, что они содержат насыщенные жиры, что при избыточном употреблении сказывается на уровне холестерина в худшую сторону. Кому нельзя есть яйца Яйцами в рационе лучше не злоупотреблять пациентам с сахарным диабетом, лишним весом и артериальной гипертензией. Если очень хочется, врачи советуют есть только белки.

— В первую очередь яйца противопоказаны людям с аллергическими реакциями на белок яиц, — говорит Ирина Бородина. — Яйца не следует употреблять при панкреатите в состоянии обострения. Также их с осторожностью стоит есть при заболеваниях печени и желчного пузыря, поскольку желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни. Не превышать норму потребления яиц следует также пациентам с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если не превращать поедание яиц в образ жизни, вы получите из них всю необходимую пользу, а вреда — нет. Но все-таки стоит помнить про аллергию, непереносимость и личные противопоказания, если они у вас имеются (а их немного: заболевания желчных путей и печени, повышение холестерина и синдром Жильбера, во время лечения которого пациентам прописывают диету № 5 — она среди прочего исключает вареные яйца). В остальном в яйцах есть все незаменимые кислоты. Они перевариваются лучше мяса, птицы и рыбы, потому что содержат меньше пуриновых веществ. А еще в них меньше хлорида натрия, что важно при диетах с сокращением употребления соли.