В центре Петербурга таксист нокаутировал трансгендера. Падение на асфальт попало на видео

Один удар в лицо и пассажирка упала на асфальт Невского, а её спутник даже не успел махнуть рукой. На уличные камеры попал момент нападения таксиста на трансгендерную женщину.

Инцидент произошел в 5 утра 11 апреля в районе площади Восстания. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 14 апреля, 30-летняя жительница Москвы Ева со спутником не доехала до точки назначения. Таксист, 40-летний петербуржец, резко остановил машину у дома 81 по Невскому проспекту. В салоне произошла перепалка, после чего он высадил обоих пассажиров.

«Фонтанка.ру»

Возможно, вслед ему полетели нелестные слова о петербургском гостеприимстве. Машина резко остановилась, и разъяренный мужчина подбежал к трансгендерной женщине и ударил в голову. Ева упала и больше не встала. А таксист уехал с места конфликта, отбросив её телефон на дорогу.

