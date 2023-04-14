В центре Петербурга таксист нокаутировал трансгендера. Падение на асфальт попало на видео

Один удар в лицо и пассажирка упала на асфальт Невского, а её спутник даже не успел махнуть рукой. На уличные камеры попал момент нападения таксиста на трансгендерную женщину.
Инцидент произошел в 5 утра 11 апреля в районе площади Восстания. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 14 апреля, 30-летняя жительница Москвы Ева со спутником не доехала до точки назначения. Таксист, 40-летний петербуржец, резко остановил машину у дома 81 по Невскому проспекту. В салоне произошла перепалка, после чего он высадил обоих пассажиров.
«Фонтанка.ру»
Возможно, вслед ему полетели нелестные слова о петербургском гостеприимстве. Машина резко остановилась, и разъяренный мужчина подбежал к трансгендерной женщине и ударил в голову. Ева упала и больше не встала. А таксист уехал с места конфликта, отбросив её телефон на дорогу.
Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пострадавшая находится в больнице. Её состояние оценивается, как тяжелое.
История Евы и Альбины - братьев из Ростовской области, ставших сёстрами-близнецами - облетела Интернет несколько лет назад. Они приходили на ТВ-шоу с рассказом о своём переходе и смене документов. С последним были сложности, и Альбина, которая по паспорту оставалась Алексеем, в 2016 году рисковала уехать в мужскую колонию.
Сейчас обе покоряют соцсети. За жизнью побывавшей в СИЗО сестры на запрещённой в России платформе следят под сто тысяч человек. Аудитория второй сестры скромнее. СПАРК также знает Еву как гендиректора московской фирмы, которая оказывает деятельность в области медицины. Компания зарегистрирована осенью 2021 года, вскоре после того, как её ИП прекратило существование.