    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, с-в

    771мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.68eur90

    В центре Петербурга таксист нокаутировал трансгендера. Падение на асфальт попало на видео

    2676
    9 комментариев

    Один удар в лицо и пассажирка упала на асфальт Невского, а её спутник даже не успел махнуть рукой. На уличные камеры попал момент нападения таксиста на трансгендерную женщину.

    Инцидент произошел в 5 утра 11 апреля в районе площади Восстания. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 14 апреля, 30-летняя жительница Москвы Ева со спутником не доехала до точки назначения. Таксист, 40-летний петербуржец, резко остановил машину у дома 81 по Невскому проспекту. В салоне произошла перепалка, после чего он высадил обоих пассажиров.

    «Фонтанка.ру»

    Возможно, вслед ему полетели нелестные слова о петербургском гостеприимстве. Машина резко остановилась, и разъяренный мужчина подбежал к трансгендерной женщине и ударил в голову. Ева упала и больше не встала. А таксист уехал с места конфликта, отбросив её телефон на дорогу.

    Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пострадавшая находится в больнице. Её состояние оценивается, как тяжелое.

    История Евы и Альбины - братьев из Ростовской области, ставших сёстрами-близнецами - облетела Интернет несколько лет назад. Они приходили на ТВ-шоу с рассказом о своём переходе и смене документов. С последним были сложности, и Альбина, которая по паспорту оставалась Алексеем, в 2016 году рисковала уехать в мужскую колонию.

    Сейчас обе покоряют соцсети. За жизнью побывавшей в СИЗО сестры на запрещённой в России платформе следят под сто тысяч человек. Аудитория второй сестры скромнее. СПАРК также знает Еву как гендиректора московской фирмы, которая оказывает деятельность в области медицины. Компания зарегистрирована осенью 2021 года, вскоре после того, как её ИП прекратило существование.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТаксиНевский проспектТрансгендер
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close