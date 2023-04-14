Москвичка попала в больницу в Петербурге после нападения таксиста

В Центральном районе задержали 40-летнего таксиста после того, как в больницу в тяжелом состоянии привезли 30-летнюю жительницу Москвы.



ЧП в районе площади Восстания произошло 11 апреля около пяти утра, стало известно «Фонтанке» 14 апреля. От дома 81 по Невскому проспекту в больницу с серьезными травмами увезли 30-летнюю индивидуальную предпринимательницу из Москвы.



Вечером того же дня на улице Марата задержали подозреваемого, 40-летнего водителя такси.



Врачи оценили вред, нанесенный кулаками москвичке, как тяжелый. 13 апреля возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

