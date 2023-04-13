Сабадаш после возвращения в СИЗО вынужден голодать, о его диете стремительно забыли

Обвиняемый в мошенничестве экс-миллиардер Александр Сабадаш не ест с тех пор, как суд апелляционной инстанции вернул его в СИЗО после короткого «отгула» под домашним арестом. Защитникам снова приходится доказывать, что организм подсудимого не в состоянии переваривать тюремную пищу.
Вопрос о диете Сабадаша был поднят в судебном заседании по его делу 13 апреля. Подсудимый обратился к суду с посылом, что скоро он может оказаться в больнице и тогда заседания отложатся на неопределенно долгий срок. Риск попасть на больничную койку обусловлен тем, что уже некоторое время Сабадаш не ест. У него проблемы с желудком, и защите вместе с судом, как прозвучало в заседании, понадобилось много месяцев после ареста обвиняемого, чтобы добиться для него диетического питания.
В итоге оно было налажено, но весь процесс сбился за ту неполную неделю, что экс-сенатор был под домашним арестом. По словам адвокатов Сабадаша, в СИЗО после его возвращения заявили, что все устанавливающие необходимость соблюдать диету документы сданы в архив и вернуть их оттуда вроде как нет никакой возможности.
«Я могу еще дней 10–12 не есть, но в ваших же интересах, чтобы разбирательство продолжалось», — адресовал фразу Сабадаш уже прокурору. Гособвинитель вроде как проявил участие и обещал разобраться. Не осталась в стороне и судья Морозова. В случае необходимости она обещала повторно направить во ФСИН документы, которые помогли с питанием в прошлый раз.