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    Сабадаш после возвращения в СИЗО вынужден голодать, о его диете стремительно забыли

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    Обвиняемый в мошенничестве экс-миллиардер Александр Сабадаш не ест с тех пор, как суд апелляционной инстанции вернул его в СИЗО после короткого «отгула» под домашним арестом. Защитникам снова приходится доказывать, что организм подсудимого не в состоянии переваривать тюремную пищу.

    Вопрос о диете Сабадаша был поднят в судебном заседании по его делу 13 апреля. Подсудимый обратился к суду с посылом, что скоро он может оказаться в больнице и тогда заседания отложатся на неопределенно долгий срок. Риск попасть на больничную койку обусловлен тем, что уже некоторое время Сабадаш не ест. У него проблемы с желудком, и защите вместе с судом, как прозвучало в заседании, понадобилось много месяцев после ареста обвиняемого, чтобы добиться для него диетического питания.

    В итоге оно было налажено, но весь процесс сбился за ту неполную неделю, что экс-сенатор был под домашним арестом. По словам адвокатов Сабадаша, в СИЗО после его возвращения заявили, что все устанавливающие необходимость соблюдать диету документы сданы в архив и вернуть их оттуда вроде как нет никакой возможности.

    «Я могу еще дней 10–12 не есть, но в ваших же интересах, чтобы разбирательство продолжалось», — адресовал фразу Сабадаш уже прокурору. Гособвинитель вроде как проявил участие и обещал разобраться. Не осталась в стороне и судья Морозова. В случае необходимости она обещала повторно направить во ФСИН документы, которые помогли с питанием в прошлый раз.

    Сабадаша выпустили из СИЗО в конце марта и уже через шесть дней по решению суда апелляционной инстанции вернули обратно. Среди аргументов в пользу домашнего ареста было то, что сторона обвинения закончила представлять доказательства, а потерпевший, представитель банка «Таврический», не приносил на заседания требуемые документы. Гособвинение оспорило решения с мотивировкой о том, что лечить Сабадаша можно и в тюремной больнице, впереди допросы свидетелей, на которых он может повлиять, и, в конце концов, в деле речь идет об ущербе почти в миллиард невозвращенных кредитов, деньги так и не нашли.

    Впервые Сабадаша арестовали в 2014 году за покушение на мошенничество. Дело касалось попытки возместить из бюджета почти два миллиарда рублей за стройку в Выборге. Его приговорили к шести годам колонии. В 2017 году, всё еще сидя в колонии, он получил новый срок, на этот раз уже по делу «Таврического». В январе 2021 года Сабадаш глотнул свободы, но тут же снова был задержан и арестован. Новое дело о мошенничестве имело точно такую же фабулу, как и предыдущее. Два других фигуранта, Дмитрий Гаркуша и Сергей Сомов, называли происходящее издевательством.

    Гаркуше и Сомову вменяют 16 эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Сабадашу — столько же плюс легализацию похищенного. По версии следствия, размер ущерба — 952 миллиона рублей. Их эпизоды относятся к 2013 году. Речь о кредитах, выданных компании «Милан», аффилированной с водочным заводом «Ливиз» Сабадаша.

    Дело слушается в Смольнинском районном суде с сентября 2021 года.

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