Сабадаш едет домой. Впервые почти за 10 лет

Суд в Петербурге изменил меру пресечения экс-миллиардеру Александру Сабадашу, он отправлен под домашний арест до 22 мая. Экс-сенатор не был дома с первого ареста в 2014 году.
Об изменении меры пресечения «Фонтанке» 23 марта сообщила адвокат подсудимого Виктория Бурковская. В Объединенной пресс-службе судов отметили, что суд согласился на изменение меры, так как обвинение закончило представлять доказательства. Адвокат добавила, что дело еще и в потерпевшем, банке «Таврический», который уже долгое время под разными предлогами не предоставляет требуемые судом документы, в том числе кредитные досье.
Бывшие руководители «Таврического» Дмитрий Гаркуша и Сергей Сомов остаются в СИЗО, у них в суде слушается еще одно дело.
Впервые Сабадаша арестовали в 2014 году за покушение на мошенничество. Дело касалось попытки возместить из бюджета почти два миллиарда рублей за стройку в Выборге. Его приговорили к шести годам колонии. В 2017 году, все еще сидя в колонии, он получил новый срок, на этот раз уже по делу «Таврического». В январе 2021 года Сабадаш глотнул свободы, но тут же снова был задержан и арестован. Новое дело о мошенничестве имело точно такую же фабулу, как и предыдущее. Два других фигуранта, Дмитрий Гаркуша и Сергей Сомов, называли происходящее издевательством.
Дело слушается в Смольнинском районном суде с сентября 2021 года.