    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 6

    4 м/с, ю-з

    747мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd76.96eur82.97

    Сабадаш едет домой. Впервые почти за 10 лет

    13100
    8 комментариев

    Суд в Петербурге изменил меру пресечения экс-миллиардеру Александру Сабадашу, он отправлен под домашний арест до 22 мая. Экс-сенатор не был дома с первого ареста в 2014 году.

    Об изменении меры пресечения «Фонтанке» 23 марта сообщила адвокат подсудимого Виктория Бурковская. В Объединенной пресс-службе судов отметили, что суд согласился на изменение меры, так как обвинение закончило представлять доказательства. Адвокат добавила, что дело еще и в потерпевшем, банке «Таврический», который уже долгое время под разными предлогами не предоставляет требуемые судом документы, в том числе кредитные досье.

    Бывшие руководители «Таврического» Дмитрий Гаркуша и Сергей Сомов остаются в СИЗО, у них в суде слушается еще одно дело.

    Впервые Сабадаша арестовали в 2014 году за покушение на мошенничество. Дело касалось попытки возместить из бюджета почти два миллиарда рублей за стройку в Выборге. Его приговорили к шести годам колонии. В 2017 году, все еще сидя в колонии, он получил новый срок, на этот раз уже по делу «Таврического». В январе 2021 года Сабадаш глотнул свободы, но тут же снова был задержан и арестован. Новое дело о мошенничестве имело точно такую же фабулу, как и предыдущее. Два других фигуранта, Дмитрий Гаркуша и Сергей Сомов, называли происходящее издевательством.

    Дело слушается в Смольнинском районном суде с сентября 2021 года.

    Гаркуше и Сомову вменяют 16 эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Сабадашу — столько же плюс легализацию похищенного. По версии следствия, размер ущерба 952 млн рублей. Их эпизоды относятся к 2013 году. Речь о кредитах, выданных компании «Милан», аффилированной с водочным заводом «Ливиз» Сабадаша.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СабадашСудДомашний арест
    ЛАЙК2
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close