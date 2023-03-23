Сабадаш едет домой. Впервые почти за 10 лет

Суд в Петербурге изменил меру пресечения экс-миллиардеру Александру Сабадашу, он отправлен под домашний арест до 22 мая. Экс-сенатор не был дома с первого ареста в 2014 году.



Об изменении меры пресечения «Фонтанке» 23 марта сообщила адвокат подсудимого Виктория Бурковская. В Объединенной пресс-службе судов отметили, что суд согласился на изменение меры, так как обвинение закончило представлять доказательства. Адвокат добавила, что дело еще и в потерпевшем, банке «Таврический», который уже долгое время под разными предлогами не предоставляет требуемые судом документы, в том числе кредитные досье.