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Бизнесмена Сабадаша арестовали по новому делу о мошенничестве. Выездное судебное заседание проходило в больнице

Колпинский районный суд арестовал бизнесмена Александра Сабадаша на два месяца по уголовному делу, возбуждённому неделю назад. Об этом 27 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. При этом ходатайство об избрании меры пресечения рассматривалось в больнице, на выездном судебном заседании.

«В ходе предварительного следствия установлено, что Сабадаш совместно с неустановленными лицами похитил у АО «Таврический банк» в 2013 году 100 000 000 рублей, оформив кредит ООО «Норфолк», в отсутствие заключения о финансовом состоянии заемщика, в нарушение установленной процедуры согласования и выдачи кредитов, не имея намерений возвращать денежные средства», — говорится в сообщении.

Следователь настаивал на заключении под стражу, мотивируя это тем, что у Сабадаша есть гражданство США и недвижимость во Франции.

Меру пресечения Смольнинский суд пытался избрать Сабадашу 25 января, однако бизнесмену стало плохо, ему потребовалась экстренная операция. В тот день Сабадаш был освобождён из Крестов по отбытии семилетнего срока, но из изолятора его повезли к следователю.

«Фонтанка» подробно писала о конфликте Сабадаша с блатными. Сам бизнесмен, по сути, прямо называл, кого считает виновным в своих проблемах — летом он подал иск к миллиардеру Михаилу Прохорову. А ранее в интервью 47news Сабадаш говорил: «Захват моих активов начался с любителя американского мячика».

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