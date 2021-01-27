Бизнесмена Сабадаша арестовали по новому делу о мошенничестве. Выездное судебное заседание проходило в больнице

Колпинский районный суд арестовал бизнесмена Александра Сабадаша на два месяца по уголовному делу, возбуждённому неделю назад. Об этом 27 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. При этом ходатайство об избрании меры пресечения рассматривалось в больнице, на выездном судебном заседании.



«В ходе предварительного следствия установлено, что Сабадаш совместно с неустановленными лицами похитил у АО «Таврический банк» в 2013 году 100 000 000 рублей, оформив кредит ООО «Норфолк», в отсутствие заключения о финансовом состоянии заемщика, в нарушение установленной процедуры согласования и выдачи кредитов, не имея намерений возвращать денежные средства», — говорится в сообщении.

