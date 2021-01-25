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Бизнесмена Сабадаша вынесли на носилках из зала суда, чтобы экстренно прооперировать

Рассмотрение апелляционного представления на решение Смольнинского суда о мере пресечения бизнесмену Сабадашу по летнему делу пришлось отложить. Фигуранта вынесли из Горсуда на носилках, ему предстоит экстренная операция. Видео госпитализации 25 января публикует 47news.

47news

По данным издания, медики считают, что Сабадашу необходимо срочное оперативное вмешательство. Поскольку он является задержанным, у его палаты выставлен конвой.

Ранее «Фонтанка» писала, что после полудня Сабадаш был освобождён из Крестов после отбытия семилетнего срока. Однако из СИЗО его повезли к следователю по новому уголовному делу, возбуждённому пять дней назад.

Фото: 47news
Фото: 47news

«Фонтанка» подробно писала о конфликте Сабадаша с блатными. Сам бизнесмен, по сути, прямо называл, кого считает виновным в своих проблемах — летом он подал иск к миллиардеру Михаилу Прохорову. А ранее в интервью 47news Сабадаш говорил: «Захват моих активов начался с любителя американского мячика».

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Комментарии (1)

Kezevo
Фонтанка, с ним все ясно. Навестили бы Владимира Сергеевича, год уже о нем никаких новостей
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