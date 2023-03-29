«Я даже расстроился, когда меня выпустили». Домашний «отпуск» Сабадаша не дотянул и до недели

Суд в Петербурге пошел на встречу прокуратуре и вернул Александра Сабадаша в СИЗО. Он настроен решительно.

О решении Санкт-Петербургского городского суда сообщает объединенная пресс-служба. Заседание 29 марта длилось несколько часов, проблемы начались с установления личности подсудимого — паспорт Сабадашу из СИЗО не отдали. Помог сотрудник ФСИН, который заверил суд, что привез того кого надо.

Прокуратура просила вернуть обвиняемого в мошенничестве экс-сенатора в СИЗО после того как районный суд в минувший четверг отпустил его под домашний арест . Среди аргументов было то, что сторона обвинения закончила представлять доказательства, а потерпевший, представитель банка «Таврический», не приносил на заседания требуемые документы. Гособвинение оспорило решения с мотивировкой о том, что лечить Сабадаша можно и в тюремной больнице, впереди допросы свидетелей, на которых он может повлиять, и, в конце концов, в деле речь идет об ущербе почти в миллиард невозвращенных кредитов, деньги так и не нашли.

В заседании Сабадаш и его защита делали упор на состояние здоровья бизнесмена. «Ситуация ухудшается. Я держусь и, похоже, это всех расстраивает», — цитирует его пресс-служба городских судов.

Также среди аргументов защиты тот факт, что судят Сабадаша по экономическому преступлению. По утверждению адвокатов, срок давности истек по семи эпизодам, даже если оставить квалификацию следствия.

Другой фигурант этого же дела, бывший топ-менеджер «Таврического» Дмитрий Гаркуша, передал суду слова сотрудников СИЗО, которых он попросил высказаться на счет вероятного возвращения Сабадаша. Им оказалось всё равно, а сам подсудимый сообщил суду что с ним «никому не будет просто».