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    «Я даже расстроился, когда меня выпустили». Домашний «отпуск» Сабадаша не дотянул и до недели

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    Суд в Петербурге пошел на встречу прокуратуре и вернул Александра Сабадаша в СИЗО. Он настроен решительно.

    Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    О решении Санкт-Петербургского городского суда сообщает объединенная пресс-служба. Заседание 29 марта длилось несколько часов, проблемы начались с установления личности подсудимого — паспорт Сабадашу из СИЗО не отдали. Помог сотрудник ФСИН, который заверил суд, что привез того кого надо.

    Прокуратура просила вернуть обвиняемого в мошенничестве экс-сенатора в СИЗО после того как районный суд в минувший четверг отпустил его под домашний арест. Среди аргументов было то, что сторона обвинения закончила представлять доказательства, а потерпевший, представитель банка «Таврический», не приносил на заседания требуемые документы. Гособвинение оспорило решения с мотивировкой о том, что лечить Сабадаша можно и в тюремной больнице, впереди допросы свидетелей, на которых он может повлиять, и, в конце концов, в деле речь идет об ущербе почти в миллиард невозвращенных кредитов, деньги так и не нашли.

    В заседании Сабадаш и его защита делали упор на состояние здоровья бизнесмена. «Ситуация ухудшается. Я держусь и, похоже, это всех расстраивает», — цитирует его пресс-служба городских судов.

    Также среди аргументов защиты тот факт, что судят Сабадаша по экономическому преступлению. По утверждению адвокатов, срок давности истек по семи эпизодам, даже если оставить квалификацию следствия.

    Другой фигурант этого же дела, бывший топ-менеджер «Таврического» Дмитрий Гаркуша, передал суду слова сотрудников СИЗО, которых он попросил высказаться на счет вероятного возвращения Сабадаша. Им оказалось всё равно, а сам подсудимый сообщил суду что с ним «никому не будет просто».

    Суд решил вернуть его в СИЗО. «Я даже расстроился, когда меня выпустили», — закончил выступление Сабадаш.

    Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Впервые Сабадаша арестовали в 2014 году за покушение на мошенничество. Дело касалось попытки возместить из бюджета почти два миллиарда рублей за стройку в Выборге. Его приговорили к шести годам колонии. В 2017 году, всё еще сидя в колонии, он получил новый срок, на этот раз уже по делу «Таврического». В январе 2021 года Сабадаш глотнул свободы, но тут же снова был задержан и арестован. Новое дело о мошенничестве имело точно такую же фабулу, как и предыдущее. Два других фигуранта, Дмитрий Гаркуша и Сергей Сомов, называли происходящее издевательством.

    Гаркуше и Сомову вменяют 16 эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Сабадашу — столько же плюс легализацию похищенного. По версии следствия, размер ущерба — 952 миллиона рублей. Их эпизоды относятся к 2013 году. Речь о кредитах, выданных компании «Милан», аффилированной с водочным заводом «Ливиз» Сабадаша.

    Дело слушается в Смольнинском районном суде с сентября 2021 года.

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