Гособвинение не дает Сабадашу спокойно спать в своей постели и видит его в СИЗО

В Горсуд поступила жалоба на решение суда, благодаря которому обвиняемый в мошенничестве с деньгами банка «Таврический» Александр Сабадаш впервые почти за 10 лет оказался дома. Прокуратура просит вернуть его обратно за решетку.



Прокурорское представление зарегистрировано в районном суде, сообщает 27 марта Объединенная пресс-служба. Гособвинение мотивирует свое требование тем, что Сабадаша неплохо лечат и в тюремной больнице. Кроме того, по делу он выгодоприобретатель, а деньги так и не нашли, ущерб не возмещен. В-третьих, сторона защиты планирует допрашивать свидетелей, которых Сабадаш знает, — пока он дома, подсудимый может каким-то образом на них повлиять.

