Гособвинение не дает Сабадашу спокойно спать в своей постели и видит его в СИЗО

В Горсуд поступила жалоба на решение суда, благодаря которому обвиняемый в мошенничестве с деньгами банка «Таврический» Александр Сабадаш впервые почти за 10 лет оказался дома. Прокуратура просит вернуть его обратно за решетку.
Прокурорское представление зарегистрировано в районном суде, сообщает 27 марта Объединенная пресс-служба. Гособвинение мотивирует свое требование тем, что Сабадаша неплохо лечат и в тюремной больнице. Кроме того, по делу он выгодоприобретатель, а деньги так и не нашли, ущерб не возмещен. В-третьих, сторона защиты планирует допрашивать свидетелей, которых Сабадаш знает, — пока он дома, подсудимый может каким-то образом на них повлиять.
Одним из аргументов, по которым суд выпустил Сабадаша из СИЗО под домашний арест, было то, что потерпевшие в лице банка затягивают производство и не предоставляют требуемые судом документы. Прокурор возразил со словами, что отсутствие документов не означает, что потерпевшие что-то затягивают.
«Суд в постановлении учел, что личность Сабадаша имеет стойкую установку на противоправное поведение, что, в совокупности с вышеизложенным, дает основания полагать, что никакая иная мера, кроме стражи, не может быть применена к подсудимому», — добавляет пресс-служба.