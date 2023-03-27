    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, вос

    750мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.45eur82.39

    Гособвинение не дает Сабадашу спокойно спать в своей постели и видит его в СИЗО

    2078
    2 комментария

    В Горсуд поступила жалоба на решение суда, благодаря которому обвиняемый в мошенничестве с деньгами банка «Таврический» Александр Сабадаш впервые почти за 10 лет оказался дома. Прокуратура просит вернуть его обратно за решетку.

    Прокурорское представление зарегистрировано в районном суде, сообщает 27 марта Объединенная пресс-служба. Гособвинение мотивирует свое требование тем, что Сабадаша неплохо лечат и в тюремной больнице. Кроме того, по делу он выгодоприобретатель, а деньги так и не нашли, ущерб не возмещен. В-третьих, сторона защиты планирует допрашивать свидетелей, которых Сабадаш знает, — пока он дома, подсудимый может каким-то образом на них повлиять.

    Одним из аргументов, по которым суд выпустил Сабадаша из СИЗО под домашний арест, было то, что потерпевшие в лице банка затягивают производство и не предоставляют требуемые судом документы. Прокурор возразил со словами, что отсутствие документов не означает, что потерпевшие что-то затягивают.

    «Суд в постановлении учел, что личность Сабадаша имеет стойкую установку на противоправное поведение, что, в совокупности с вышеизложенным, дает основания полагать, что никакая иная мера, кроме стражи, не может быть применена к подсудимому», — добавляет пресс-служба.

    Впервые Сабадаша арестовали в 2014 году за покушение на мошенничество. Дело касалось попытки возместить из бюджета почти два миллиарда рублей за стройку в Выборге. Его приговорили к шести годам колонии. В 2017 году, все еще сидя в колонии, он получил новый срок, на этот раз уже по делу «Таврического». В январе 2021 года Сабадаш глотнул свободы, но тут же снова был задержан и арестован. Новое дело о мошенничестве имело точно такую же фабулу, как и предыдущее. Два других фигуранта, Дмитрий Гаркуша и Сергей Сомов, называли происходящее издевательством.

    Гаркуше и Сомову вменяют 16 эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Сабадашу — столько же плюс легализацию похищенного. По версии следствия, размер ущерба 952 млн рублей. Их эпизоды относятся к 2013 году. Речь о кредитах, выданных компании «Милан», аффилированной с водочным заводом «Ливиз» Сабадаша.

    Дело слушается в Смольнинском районном суде с сентября 2021 года.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close