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    Вице-губернатор Пиотровский: Доска на здании Ленинградского рок-клуба будет ко Дню города

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    Во Всемирный день рок-н-ролла вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский напомнил о том, что в скором времени в городе будет увековечена память Ленинградского рок-клуба, ставшего значимым культурным явлением для всей страны. Он заявил, что мемориальная доска на улице Рубинштейна, 13, появится ко Дню города.

    «Соответствующее постановление уже запущено в работу», — написал он в своем телеграм-канале.

    Инициативная группа, в числе которой основатель музея рок-музыки, лидер группы «Санкт-Петербург» и писатель Владимир Рекшан, работает над установкой мемориальной доски с 2018 года. Идею рассматривали на заседании Совета по мемориальным доскам при Правительстве Санкт-Петербурга в 2019 году, но потом власти попросили внести изменения в текст, и вопрос повторно рассматривали на Совете 16 марта, о чем сообщала «Фонтанка».

    В пресс-службе вице-губернатора отметили, что постановление «запущено в работу» 13 апреля и документ должен пройти несколько стадий согласования. Но ко Дню города доску должны успеть установить.

    Изначально доску ждали на Рубинштейна на День города в 2022 году.

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    РокЛенинградский рок-клубМемориальная доска
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