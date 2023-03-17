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    Мемориальная доска Ленинградскому рок-клубу прошла очередной этап согласований, дело за правительством

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    Совет по мемориальным доскам при правительстве Санкт-Петербурга на заседании 16 марта одобрил решение установить табличку в память Ленинградского рок-клуба на доме №13 по улице Рубинштейна. Об этом «Фонтанке» рассказал один из инициаторов установки, музыкант и основатель музея «Реалии русского рока» в культурном центре «Пушкинская, 10» Владимир Рекшан.

    Теперь инициативная группа ждет следующего этапа — решения городского правительства.

    Напомним, активисты надеялись, что установить мемориальную доску получится еще ко Дню города 2022 года. Уже был определен и согласован ее внешний вид, а саму установку согласовал Комитет по охране памятников. Было и разрешение от совета по мемориальным доскам, еще в 2019 году, однако, за время всех согласований формулировку попросили немного изменить, и одобрение пришлось получать заново.

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    Улица РубинштейнаЛенинградский рок-клубВладимир Рекшан
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