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В Петербурге показали мемориальную доску в честь Ленинградского рок-клуба

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Организаторы установки мемориальной доски в честь Ленинградского рок-клуба на улице Рубинштейна в Петербурге 7 марта показали, как будет выглядеть табличка в память о легендарном заведении. Визуализацию опубликовало сообщество «Центральный район за комфортную среду обитания».

«Кстати, сама мемориальная доска уже практически готова к отливке в бронзе, уже сделана восковая модель, которая дорабатывается скульптором прямо сейчас», — говорится в сообщении.

«Вживую» табличку покажут 9 марта в Первом национальном музее рок-музыки в арт-центре «Пушкинская,10».

Ранее установку таблички на дома № 13 по улице Рубинштейна согласовал городской комитет по охране памятников.

«Мы лишь ждём отмашки от Правительства Санкт-Петербурга, а также подписи губернатора под постановлением. И надеемся, что монтаж мемориальной доски на Рубинштейна, 13, где работал рок-клуб, удастся осуществить до Дня города», — добавляют организаторы.

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Комментарии (2)

Главный спец по технике консервации
Шляпа! Маннергейма просто так прибили, безо всяких предварительных ласк!
VKuser86771196
На всякую хрень, бюджетные бабки просаживают.
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