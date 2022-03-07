В Петербурге показали мемориальную доску в честь Ленинградского рок-клуба

Организаторы установки мемориальной доски в честь Ленинградского рок-клуба на улице Рубинштейна в Петербурге 7 марта показали, как будет выглядеть табличка в память о легендарном заведении. Визуализацию опубликовало сообщество «Центральный район за комфортную среду обитания».



«Кстати, сама мемориальная доска уже практически готова к отливке в бронзе, уже сделана восковая модель, которая дорабатывается скульптором прямо сейчас», — говорится в сообщении.

