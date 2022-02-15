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Чиновники согласовали мемориальную доску в память о Ленинградском рок-клубе на Рубинштейна

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Комитет по охране памятников Петербурга согласовал установку мемориальной доски в память о Ленинградском рок-клубе на доме 13 по улице Рубинштейна. Об этом 15 февраля сообщает паблик «Центральный район за комфортную среду обитания».

«Это был невероятно сложный процесс, который длился почти год. Только со второй попытки поданный нами комплект документов оказался верен», — говорится в сообщении группы.

У авторов идеи в пакете согласованной документации (кроме согласования КГИОП) есть положительный протокол собрания собственников дома, где разместят табличку, и решение совета по мемориальным доскам.

Организаторы в ближайшее время обещают принести документы в комитет по культуре, и затем останется дождаться постановления Смольного.

Как будет выглядеть памятная доска, пока не раскрывается. Ее эскиз планируется показать во время празднования 41-й годовщины Ленинградского рок-клуба в марте 2022 года в Первом национальном музее рок-музыки.

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Комментарии (5)

266410437
Будет написано - "Открыто КГБ СССР"
Савва Морозов
"здесь дули и бухали". коновал угощает. хорошая реклама.
255106971
Может надо не доску открыть а рок-клуб?
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