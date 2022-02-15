Чиновники согласовали мемориальную доску в память о Ленинградском рок-клубе на Рубинштейна

Комитет по охране памятников Петербурга согласовал установку мемориальной доски в память о Ленинградском рок-клубе на доме 13 по улице Рубинштейна. Об этом 15 февраля сообщает паблик «Центральный район за комфортную среду обитания».



«Это был невероятно сложный процесс, который длился почти год. Только со второй попытки поданный нами комплект документов оказался верен», — говорится в сообщении группы.



У авторов идеи в пакете согласованной документации (кроме согласования КГИОП) есть положительный протокол собрания собственников дома, где разместят табличку, и решение совета по мемориальным доскам.

