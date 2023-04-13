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    Двое пострадали на трассе «Кавказ» в Ингушетии при обстреле автомобиля

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    На федеральной автодороге «Кавказ» открыли стрельбу. Полиция проводит проверку, сообщило МВД по Республике Ингушетия в ночь на 13 апреля в своём телеграм-канале.

    По данным полиции, вечером 12 апреля на трассе в Сунженском районе неизвестные на «Фольксвагене» стали стрелять из травматического оружия по «Мерседесу». Ранены два человека, находившиеся в «Мерседесе» — 30-летний и 24-летний. Их доставили в Сунженскую больницу.

    «Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников», — отмечается в сообщении.

    В конце марта — начал апреля в Ингушетии неизвестные несколько раз нападали на полицейских. Трое сотрудников погибли. 3 апреля в Малгобекском районе был введен режим КТО. Пока задержали двух подозреваемых в терроризме.

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