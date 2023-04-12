Укусит или поможет? Петербуржец судится за право снять намордник с собаки-поводыря

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Городской суд начал рассматривать иск незрячего петербуржца к Смольному. Валерий Крумкач хочет отменить пункт правил, который заставляет его в метро надевать на собаку-поводыря намордник. Чиновники настаивают: этот атрибут ей выдали не просто так, а поднять упавшую трость могут и сотрудники подземки.



В суд Валерий Крумкач 12 апреля пришел с черным лабрадором по кличке Урс, что в переводе с древне-карельского означает Медведь. До суда добирался на социальном такси, дорога заняла полтора часа. Он хотел бы пользоваться и метро, но в подземку его все чаще не пускают.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





«Перед тем как попасть в метрополитен, я должен пройти через турникет. К турникету подхожу, и меня обычно останавливают и говорят: пока вы не наденете намордник, мы вас дальше не пустим. На этом все и заканчивается. Я начинаю объяснять — меня никто не слышит», — говорит Валерий. Что именно объяснять? Что собака прошла тренировку и что она обучена поднимать то, что уронит хозяин, а в наморднике это невозможно.

После конфликтов с сотрудниками подземки петербуржец дважды обращался в прокуратуру метрополитена. Ведомство проводило проверку и оба раза вставало на его сторону. Дело в том, что регламентируют провозку животных в метро правила, утверждённые правительством Петербурга. Согласно документу, пассажир с инвалидностью может бесплатно провозить собаку-проводника в наморднике и со специальным опознавательным знаком. При этом с собой нужно иметь документ, подтверждающий, что питомец прошёл специальное обучение.



Сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что такое правило противоречит 181-му федеральному закону, который обязывает власти обеспечить доступ инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Должна быть организована среда для самостоятельного передвижения граждан с нарушением зрения и сопровождающих их собак-проводников.



Выводы выводами, а дело не двигалось, и Валерий обратился в суд с просьбой признать частично не действующими правила пользования городским метрополитеном. Конкретно — тот самый подпункт, обязывающий надевать на собаку-проводника намордник. Ответчиком стал Смольный, утвердивший правила. На предварительном заседании чиновники пояснили, что собака без намордника может кого-то укусить, однако конкретных случаев привести не смогли.



Всем выдали домашнее задание. «К следующему заседанию представители ответчика должны собрать статистику по укусам собак в метрополитене, а мы должны предоставить информацию о том, как отбирают собак, что у них ноль агрессии», — рассказал «Фонтанке» Валерий.



Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

На юридическом языке собака-поводырь считается специальным средством реабилитации для ориентирования. Животные проходят длительное обучение, в том числе психологический отбор: они должны адекватно реагировать на внешние раздражители, не пугаться странностей и не отвечать агрессией. Валерий также является исполнительным директором центра по подготовке специальных собак «Симаргл» и хорошо знаком с их психологией. По его словам, укусить способна собака-охранник, но не поводырь. Коллегу поддерживает и генеральный директор организации Виктория Зырянова: «Наши собаки в намордниках не работают, потому что они обязаны поднимать все, что упало у хозяина: будь то трость, очки, перчатки, деньги и так далее. Для нас это получается большая помощь».



Виктория уточняет, что недавно была принята новая версия федерального закона «Об ответственном обращении с животными», где закреплено понятие собаки-поводыря. «Это специальная собака со специальным снаряжением при наличии паспорта государственного образца. В этом законе про намордники говорится только об особо опасных породах», — добавляет она.

Из-за отсутствия намордника у собаки незрячие сталкиваются с проблемами и в других регионах. Так, Анастасию из Краснодара в 2017 году не пустили в автобус. Девушке пришлось ждать следующего рейса. Она подала жалобу в прокуратуру, на транспортном предприятии провели внутреннюю проверку. Анастасия обратилась в суд, который встал на её сторону и обязал предприятие выплатить 50 тысяч компенсации морального вреда.



«Проблема с транспортом наблюдается во многих регионах, но никто не подавал до сих пор исковое заявление в суд по поводу правил. Если мы это дело выиграем, то придется приводить нормативные акты в соответствие по остальному транспорту», — отметила Виктория.

В комитете по транспорту «Фонтанке» сообщили, что местные власти могут устанавливать свои правила для внеуличного транспорта (каким и является метро), такое право им дает отраслевой федеральный закон. Правило намордника касается не только метро, но и поездов, и самолётов. Однако интересно, что и на вполне «уличном» транспорте в Петербурге такие же нормы.

«Важно отметить, что при получении инвалидом по зрению собаки-проводника Российская школа подготовки собак-проводников ВОС выдает паспорт на собаку, ветеринарный паспорт, опознавательные знаки, а также комплект снаряжения, в состав которого входит кожаный намордник. Таким образом, требование о наличии на собаке-проводнике намордника соответствует общей концепции перевозки таких собак в транспорте общего пользования и не противоречит нормам федерального законодательства», — отметили в Смольном.



В петербургском метрополитене пассажиров с особенностями здоровья сопровождают сотрудники специальной службы, утверждает комтранс. Они могут поднять трость, в случае если человек её выронит. А намордник помогает обеспечить безопасность всех пассажиров, их ежедневно более 2,1 млн человек.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»