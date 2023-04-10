В Кремле рассказали, как будут принимать решение о проведении парадов 9 мая

Решения о проведении или отмене военных парадов 9 мая будут принимать региональные власти, исходя из ситуации на месте. Об этом 10 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это прерогатива глав регионов. Они принимают решение, исходя из интересов безопасности граждан», — рассказал представитель Кремля (цитата по РБК).

В Москве парад на 9 мая планируется и уже готовится, передает РИА Новости.

Сегодня стало известно, что в Курской области военный парад в честь Дня Победы отменили. Ранее такое же решение приняли и в Белгородской области.