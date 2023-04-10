    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, ю-в

    771мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.4eur90.29

    В Кремле рассказали, как будут принимать решение о проведении парадов 9 мая

    2564
    12 комментариев

    Решения о проведении или отмене военных парадов 9 мая будут принимать региональные власти, исходя из ситуации на месте. Об этом 10 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Это прерогатива глав регионов. Они принимают решение, исходя из интересов безопасности граждан», — рассказал представитель Кремля (цитата по РБК).

    В Москве парад на 9 мая планируется и уже готовится, передает РИА Новости.

    Сегодня стало известно, что в Курской области военный парад в честь Дня Победы отменили. Ранее такое же решение приняли и в Белгородской области.

    Отметим, что Белгород и Курск не входят в список городов, где проведение парада назначается указом министра обороны. Так, в прошлом году военные парады прошли в 28 городах, а еще в 379 городах и населенных пунктах состоялись торжественные шествия с участием войск и представителей общественных организаций.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    9 МаяВоенные парадыДмитрий ПесковКремль
    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close