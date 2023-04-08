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    Виола и Амадей показывают идеальный способ провести выходные

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    В самый тёплый день с начала года можно расслабиться и позаботиться о себе, считают амурские тигры Виола и Амадей из Ленинградского зоопарка. И показывают вам пример.

    Солнечное видео зоопарк публикует в своих соцсетях 8 апреля. «Давайте проведём субботу вальяжно и с максимальным удовольствием», — призывают в зоопарке.

    Напомним, в Петербурге 8 апреля зафиксирован самый тёплый день с начала 2023 года. В полдень на городской метеостанции было плюс 10,7 градуса, что на 0,1 градуса выше предыдущего рекорда года — вчерашнего дня.

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