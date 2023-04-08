Погода в Петербурге поставила рекорд

В Петербурге 8 апреля зафиксирован самый тёплый день с начала года. В полдень на городской метеостанции столбики термометров поднялись до плюс 10,7 градуса, что на 0,1 градуса выше предыдущего рекорда года - вчерашнего дня, сообщает центр «ФОБОС».

В ближайшие два — три часа температура воздуха продолжит расти. Точное значение сегодняшнего максимума будет известно после 21 часа, когда снимут показания с максимальных термометров.

