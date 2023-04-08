«Некоторые специально отъедались». Как призывник пытается доказать, что не годен для службы из-за лишнего веса

Индекс массы тела действительно влияет на решение военкомата, какую категорию присвоить призывнику Фото: из личного архива героя публикации, Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





В самом разгаре весенний призыв, и вопрос, как получить ту или иную категорию годности, волнует тысячи молодых людей по всей России. Герой этой публикации — 19-летний москвич Алексей (имя изменено). Он оканчивает колледж, интересуется музыкой и любит поесть. Молодой человек этим не гордится, но весит он 126 килограммов, и это, как ему кажется, достаточный повод не оказаться на службе в армии. Разделяет ли его мнение военкомат — это и попыталась выяснить корреспондент MSK1.RU.



Предыстория Впервые в военкомат Алексей пришел, как все молодые люди, в 17 лет. На тот момент он уже был студентом колледжа, и ему полагалась отсрочка по учебе, поэтому о результатах медкомиссии он не слишком переживал и даже не пришел забрать свое приписное удостоверение, когда оно было готово. — С тех пор с какой-то периодичностью повестки приходили, но я по ним не ходил, — признаётся молодой человек. — Думаю, хотели просто справку с места учебы, что меня не отчислили. Но я-то учился, поэтому решил, что ходить необязательно. К тому же, все повестки в почтовом ящике я обнаруживал слишком поздно, они уже были просроченными.

В этом году Алексей заканчивает учебу: сейчас он пишет дипломную работу. Очередная повестка пришла ему несколько месяцев назад, и по ней молодой человек уже решил явиться, захватив справку с места учебы.

«Мне сказали, что, раз я скоро оканчиваю колледж, нужно повторно пройти медкомиссию, выяснить, годен я или нет» Алексей, не годен к службе из-за лишнего веса

Фото: из личного архива героя публикации Поделиться Поделиться





Степень, которой нет В назначенный день Алексей явился на медкомиссию. Измерив его рост и вес, врачи подсчитали индекс массы тела, и он оказался больше 41.

Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить соответствие веса человека и его роста, измеряется в кг/м². ИМТ 18–25 — это нормальные показатели, 30–35 означает ожирение 1-й степени, 35–40 — ожирение 2-й степени, 40 и более — ожирение 3-й степени.

«Мне диагностировали ожирение 4-й степени, хотя такой степени, кажется, даже нет» Алексей, не годен к службе из-за лишнего веса

Сказали, нужно поехать в больницу и пройти обследование в стационаре, чтобы подтвердить диагноз и решить, какая у меня категория годности. Или, вернее, негодности. Вопрос не в том, годен я или нет, в армию меня с таким весом действительно не возьмут, вопрос в том, окончательно ли я не годен или могу похудеть и стать годным.



Алексею сказали, что для госпитализации нужна прививка от кори, а поскольку в больницу нужно было явиться уже через три дня, молодому человеку пришлось оперативно прививаться в платной клинике. При этом в больнице с него потребовали сразу две справки о прививках от кори (основную и о ревакцинации). Впрочем, увидев, что Алексей привился недавно, врачи согласились принять его и с одной справкой. Больница — Мой визит как-то сразу не задался, — признается Алексей. — В отделении, куда меня направили, с самого утра была толпа бабушек и дедушек, все кричали, что их вызвали по направлению рано, а принимать не спешат. Медсестра тоже кричала, что будь ее воля — она бы всех разом здесь приняла. Я забыл наушники и был вынужден их слушать.

Зато познакомился с товарищами по ожирению. Всего нас было четверо, но двое были не слишком разговорчивые. Другие двое — хорошие ребята, пообщались о жизни, об аниме, я одному из них подписку на кино бесплатную подключил.

«Некоторые специально отъедались, а я нет, я просто такой» Алексей, не годен к службе из-за лишнего веса

Алексея направили в отделение эндокринологии. Ему сделали УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, рентген легких, ЭКГ, взяли анализ мочи и крови.

— Крови прямо много брали: пять шприцев, кажется. Один из моих полных соратников чуть в обморок не упал там, в кабинете. Вообще я должен был остаться лежать в больнице, но мне сказали, что можно ночевать дома и приезжать по необходимости. Я у них числился как пациент и при этом проводил в больнице 3–4 часа в день. Приезжал в назначенное время или по звонку врача.

В один из дней мне взяли из пальца кровь на сахар, потом дали сладкий раствор, и через час я должен был еще раз сдать кровь, а потом — еще через час.

«Этот анализ и показал, что у меня повышен уровень сахара. Врач сказал, это серьезно: преддиабетное состояние» Алексей, не годен к службе из-за лишнего веса

Мне стало даже тревожно, я раньше не слишком задумывался о том, что могу заработать диабет. Послушал, что врач говорил про диету, активность. Может, действительно надо заняться собой.

Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Дадут ли категорию? На четвертый день госпитализации Алексей приехал в больницу забирать документы. С ними спустя несколько дней он отправился в военкомат, с тревогой ожидая «вердикта».

— С моим весом я точно не могу получить категорию А или Б, — уверен Алексей.

«Главный вопрос, дадут ли мне категорию Д (не годен) или категорию Г, чтобы я исправился, похудел и всё же пошел служить» Алексей, не годен к службе из-за лишнего веса

- Очередь в военкомате я отстоял огромную: там сейчас полон двор призывников. Направили в один кабинет, затем — в другой. Попросили копии документов, а потом вообще сказали прийти через 20 дней. Спрашивал, какие у меня перспективы, мне ничего не ответили, сказали, об этом только военком будет судить. Так что интрига сохраняется.