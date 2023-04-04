Покупатель завода IKEA в Новгороде рассказал, когда возобновит производство и что будет выпускать

Бывшая фабрика IKEA в Новгороде возобновит производство уже в мае 2023 года. Об этом рассказал 4 апреля в ходе пресс-конференции директор завода ДСП компании «ИКЕА Индастри Новгород» Сергей Емельянов.
«Во второй половине мая произведем первую партию продукции в новых условиях, на объемы начнем выходить с июня», — отметил он. И добавил, что сейчас перед площадкой стоит задача обеспечить себя сырьем.
Для перезапуска выпуска мебели понадобится от 3 до 6 месяцев, уточнил Вадим Безбородов, генеральный директор ООО «ИКЕА Индастри Новгород».
В конце марта компания «Инвест плюс», принадлежащая владельцам производителя мебели и дверей из Петербурга «Слотекс», закрыла сделку по покупке «Икеа индастри Новгород».
Генеральный директор и собственник ООО «Инвест Плюс» Вадим Осипов в ходе пресс-конференции уточнил, что предприятие будет выпускать как сами древесно-стружечные плиты и компоненты из них для небольших мебельных производств, так и готовую мебель. При разработке моделей компания обещает сохранить стиль, философию и ценовую политику шведского бренда. По условиям договора фабрика должна будет сменить название в течение восьми недель. Права на дизайн мебели также не перейдут к покупателю.