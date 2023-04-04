Покупатель завода IKEA в Новгороде рассказал, когда возобновит производство и что будет выпускать

Бывшая фабрика IKEA в Новгороде возобновит производство уже в мае 2023 года. Об этом рассказал 4 апреля в ходе пресс-конференции директор завода ДСП компании «ИКЕА Индастри Новгород» Сергей Емельянов.

«Во второй половине мая произведем первую партию продукции в новых условиях, на объемы начнем выходить с июня», — отметил он. И добавил, что сейчас перед площадкой стоит задача обеспечить себя сырьем.



Для перезапуска выпуска мебели понадобится от 3 до 6 месяцев, уточнил Вадим Безбородов, генеральный директор ООО «ИКЕА Индастри Новгород».