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    Покупатель завода IKEA в Новгороде рассказал, когда возобновит производство и что будет выпускать

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    Бывшая фабрика IKEA в Новгороде возобновит производство уже в мае 2023 года. Об этом рассказал 4 апреля в ходе пресс-конференции директор завода ДСП компании «ИКЕА Индастри Новгород» Сергей Емельянов.

    «Во второй половине мая произведем первую партию продукции в новых условиях, на объемы начнем выходить с июня», — отметил он. И добавил, что сейчас перед площадкой стоит задача обеспечить себя сырьем.

    Для перезапуска выпуска мебели понадобится от 3 до 6 месяцев, уточнил Вадим Безбородов, генеральный директор ООО «ИКЕА Индастри Новгород».

    В конце марта компания «Инвест плюс», принадлежащая владельцам производителя мебели и дверей из Петербурга «Слотекс», закрыла сделку по покупке «Икеа индастри Новгород».

    Генеральный директор и собственник ООО «Инвест Плюс» Вадим Осипов в ходе пресс-конференции уточнил, что предприятие будет выпускать как сами древесно-стружечные плиты и компоненты из них для небольших мебельных производств, так и готовую мебель. При разработке моделей компания обещает сохранить стиль, философию и ценовую политику шведского бренда. По условиям договора фабрика должна будет сменить название в течение восьми недель. Права на дизайн мебели также не перейдут к покупателю.

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    Комментарии 22

    Гость04 Апр 2023 в 15:14
    Русский табурет -
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