Завод IKEA в Ленобласти сменил собственника. Теперь официально

Владельцем ООО «IKEA Индастри Тихвин» с 28 марта стало общество «Лузалес Владимир». По данным СПАРК-Интерфакс, сведения о смене собственника внесены в единый государственный реестр юридических лиц. Шведский «Клиппхульт Холдинг АБ», в свою очередь, вышел из состава учредителей.



В середине февраля сделку по продаже трех заводов шведской компании IKEA в Новгородской, Ленинградской и Кировской областях одобрила правительственная комиссия. Ведущему деревообрабатывающему предприятию из Коми «Лузалес» перешли фабрики в Тихвине и Кировской области, производителю мебели и дверей из Петербурга «Слотекс» отошла фабрика в Новгороде.

