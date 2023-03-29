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    Завод IKEA в Ленобласти сменил собственника. Теперь официально

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    Владельцем ООО «IKEA Индастри Тихвин» с 28 марта стало общество «Лузалес Владимир». По данным СПАРК-Интерфакс, сведения о смене собственника внесены в единый государственный реестр юридических лиц. Шведский «Клиппхульт Холдинг АБ», в свою очередь, вышел из состава учредителей.

    В середине февраля сделку по продаже трех заводов шведской компании IKEA в Новгородской, Ленинградской и Кировской областях одобрила правительственная комиссия. Ведущему деревообрабатывающему предприятию из Коми «Лузалес» перешли фабрики в Тихвине и Кировской области, производителю мебели и дверей из Петербурга «Слотекс» отошла фабрика в Новгороде.

    Внесение записи в ЕГРЮЛ о смене собственника ООО «ИКЕА Индастри Новгород», по данным СПАРК, запланировано на 3 апреля, заявление поступило в налоговую службу Новгородской области 24 марта. «Икеа Индастри Вятка» сменило владельца с «Клиппхульт Холдинг АБ» на ООО «Лузалес Владимир» 22 марта.

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    Комментарии 6

    Гость29 Мар 2023 в 13:12
    Отжали и точка
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