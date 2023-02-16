    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, южн

    767мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd74.21eur79.57

    Минпромторг раскрыл покупателей заводов IKEA в России

    8784
    6 комментариев

    Три завода шведской компании IKEA в Новгородской, Ленинградской и Кировской областях намерены купить производитель пиломатериалов «Лузалес» и специализирующаяся на фасадах и кухонных столешницах фирма «Слотекс». Сделку одобрила комиссия правительства.

    Сумма продажи и условия не называются, но, как отметил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, пишет 16 февраля РБК со ссылкой на «Известия».

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее заявлял, что на деревообрабатывающей фабрике IKEA в Тихвине будут выпускать мебель под новым брендом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    IKEAЛенинградская областьМинпромторгЗаводы IKEA
    ЛАЙК7
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close