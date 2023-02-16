Минпромторг раскрыл покупателей заводов IKEA в России

Три завода шведской компании IKEA в Новгородской, Ленинградской и Кировской областях намерены купить производитель пиломатериалов «Лузалес» и специализирующаяся на фасадах и кухонных столешницах фирма «Слотекс». Сделку одобрила комиссия правительства.



Сумма продажи и условия не называются, но, как отметил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, пишет 16 февраля РБК со ссылкой на «Известия».



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее заявлял, что на деревообрабатывающей фабрике IKEA в Тихвине будут выпускать мебель под новым брендом.

