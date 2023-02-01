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    Дрозденко: Бывшая фабрика IKEA будет выпускать мебель под новым брендом

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    33 комментария

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что на деревообрабатывающей фабрике IKEA в Тихвине будут выпускать мебель под новым брендом. Об этом он сообщил накануне в интервью ОТР.

    «Есть финиш у этой истории. Будет новое предприятие, будет та же специализация «мебель», только это уже будет мебель не «ИКЕА», но, тем не менее, это мебель, которая будет востребована не только в России», — пообещал губернатор (цитата по 47news).

    Кто именно станет владельцем предприятия, Дрозденко не уточнил. В середине декабря он говорил, что из пяти претендентов на фабрику остался один.

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    Комментарии 33

    Nerevar01 Фев 2023 в 14:55
    Мебель будет выпускаться под брендом “Деревянно и точка».
    +0−0
    Zdobsi01 Фев 2023 в 14:46
    А можно мебель из дерева эта фабрика будет делать? А отбросы, так и быть, пусть будут востребованы во всем мире?
    +0−0
    Совесть Нации01 Фев 2023 в 14:32
    Новый бренд: "ДСП и точка "
    +0−0
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