Дрозденко: Бывшая фабрика IKEA будет выпускать мебель под новым брендом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что на деревообрабатывающей фабрике IKEA в Тихвине будут выпускать мебель под новым брендом. Об этом он сообщил накануне в интервью ОТР.



«Есть финиш у этой истории. Будет новое предприятие, будет та же специализация «мебель», только это уже будет мебель не «ИКЕА», но, тем не менее, это мебель, которая будет востребована не только в России», — пообещал губернатор (цитата по 47news).



Кто именно станет владельцем предприятия, Дрозденко не уточнил. В середине декабря он говорил, что из пяти претендентов на фабрику остался один.

