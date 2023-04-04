    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    767мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd77.95eur84.62
    ТЕМА ДНЯ

    Показания Дарьи Треповой

    Кино

    Новый приквел «Игры престолов» и сериал про Гарри Поттера — стало известно о новых проектах HBO

    896
    обсудить

    Издание Variety 3 апреля рассказало о предстоящих проектах, которые, судя по всему, в скором времени смогут порадовать зрителей HBO и HBO Max.

    Во-первых, со ссылкой на Bloomberg издание сообщает, что Warner Bros. Discovery планирует снять сериал про Гарри Поттера. И он будет основан непосредственно на книгах о волшебнике, а не станет спин-оффом, как «Фантастические твари». Каждый сезон будет основан на одной из книг, — таким образом, проект растянется на годы.

    Впрочем, в HBO Max, которая планировалась площадкой для показа, перспективы проекта не комментируют. Слухи о проекте идут с 2021 года, однако активизировались после того, как на 12 апреля была назначена его презентация.

    Второй проект, о котором рассказывает Variety, — новый приквел «Игры престолов». Он будет о завоевании Вестероса Эйгоном I Таргариеном, — рассказывают источники издания. Проект находится на самой ранней стадии, нет пока даже сценариста, и возможно, вначале будет создан художественный фильм, который превратится в сериал. События в нем будут развиваться за 300 лет до «Игры престолов».

    Впрочем, за последние годы анонсировались многие проекты на тему «Игры престолов», однако до зрителя дошел только «Дом Дракона», чья премьера состоялась в августе 2022 года, и сейчас в производстве второй сезон.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Игра престоловСериалГарри ПоттерДжоан РоулингСъемкиСтримингТелевидение
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close