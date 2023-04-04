Новый приквел «Игры престолов» и сериал про Гарри Поттера — стало известно о новых проектах HBO

Издание Variety 3 апреля рассказало о предстоящих проектах, которые, судя по всему, в скором времени смогут порадовать зрителей HBO и HBO Max.



Во-первых, со ссылкой на Bloomberg издание сообщает, что Warner Bros. Discovery планирует снять сериал про Гарри Поттера. И он будет основан непосредственно на книгах о волшебнике, а не станет спин-оффом, как «Фантастические твари». Каждый сезон будет основан на одной из книг, — таким образом, проект растянется на годы.



Впрочем, в HBO Max, которая планировалась площадкой для показа, перспективы проекта не комментируют. Слухи о проекте идут с 2021 года, однако активизировались после того, как на 12 апреля была назначена его презентация.

