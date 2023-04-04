Новый приквел «Игры престолов» и сериал про Гарри Поттера — стало известно о новых проектах HBO

Издание Variety 3 апреля рассказало о предстоящих проектах, которые, судя по всему, в скором времени смогут порадовать зрителей HBO и HBO Max.
Во-первых, со ссылкой на Bloomberg издание сообщает, что Warner Bros. Discovery планирует снять сериал про Гарри Поттера. И он будет основан непосредственно на книгах о волшебнике, а не станет спин-оффом, как «Фантастические твари». Каждый сезон будет основан на одной из книг, — таким образом, проект растянется на годы.
Впрочем, в HBO Max, которая планировалась площадкой для показа, перспективы проекта не комментируют. Слухи о проекте идут с 2021 года, однако активизировались после того, как на 12 апреля была назначена его презентация.
Второй проект, о котором рассказывает Variety, — новый приквел «Игры престолов». Он будет о завоевании Вестероса Эйгоном I Таргариеном, — рассказывают источники издания. Проект находится на самой ранней стадии, нет пока даже сценариста, и возможно, вначале будет создан художественный фильм, который превратится в сериал. События в нем будут развиваться за 300 лет до «Игры престолов».
Впрочем, за последние годы анонсировались многие проекты на тему «Игры престолов», однако до зрителя дошел только «Дом Дракона», чья премьера состоялась в августе 2022 года, и сейчас в производстве второй сезон.