Пропал дом. Спин-офф «Игры престолов»: низкий старт

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В России стартовал «Дом дракона» — предыстория культовой «Игры престолов», которую так или иначе пытаются «догнать и обогнать» все амбициозные стриминговые проекты последних лет. Первый эпизод знакомит аудиторию с героями — и выдает с головой производственные и творческие проблемы нового шоу.

Как раньше, увы, не будет. Строители «Дома дракона» сэкономили на заставке. Никакой новой запоминающейся анимации, похоже, для нас не придумали. Из темноты под зловещие барабаны выплывает то ли брошь, то ли пуговица с эмблемой Таргариенов — и вся недолга. А на четвертой минуте крыло дракона, пролетающего над Красным замком, проходит сквозь шпиль на башне, как нож сквозь масло. И это явно не фича. По данным Variety каждый эпизод «Дома...» стоил каналу HBO около 20 миллионов долларов. Впрочем, можно предположить, что львиная доля ушла на зарплаты шоураннеров и исполнителей главных ролей.



Над сценарием сериала совместно с Джорджем Мартином работал Райан Кондал, самое масштабное произведение которого — кинокартина «Рэмпейдж» про то, как Дуэйн Скала Джонсон в компании исполинской белой гориллы спасают мир от гигантского волка и не менее крупного крокодила. А еще Кондал подарил миру телесериал «Колония» про постапокалиптическое противостояние людей и инопланетных захватчиков, закрытый после третьего сезона.

Режиссером «Дома дракона» стал Мигель Сапочник, уже знакомый поклонникам «Игры престолов» по работе над несколькими эпизодами в разных сезонах саги. Работой, надо сказать, неровной. Именно Сапочник снял «Битву бастардов», в которой показаны впечатляющие батальные сцены (и полная несостоятельность Джона Сноу как полководца), и «Суровый дом» после которого особо впечатлительные зрители долго приходили в себя, вспоминая сцену с детишками-зомби. С другой стороны, он же сделал «Долгую ночь» бесконечно долгой и непроглядно темной, а «Колокола» — такими, какими они получились (или не получились, как считают критики, выставившие этому эпизоду рекордно низкий рейтинг за всю историю «Игры престолов» на сайте Rotten Tomatoes).



История нового сериала основана буквально на побочном продукте работы над «Игрой престолов». В 2014 году Джордж Мартин (вместо того, чтобы дописывать «Ветра зимы», которых самые преданные фанаты саги ждут с конца девяностых) начал писать путеводитель по вселенной «Песни льда и пламени», углубился в придумывание истории Семи королевств и в какой-то момент решил, что из этого может выйти самостоятельная книга. В 2018 году был опубликован том под названием «Пламя и кровь», вызвавший смешанную реакцию критиков. Жанр определили как «псевдоисторические хроники». В основу «Дома дракона» лег рассказ о гражданской войне между представителями рода Таргариенов, так называемой «Пляске драконов», во время которой родственники увлеченно и с огоньком крошили друг друга, то и дело применяя крылатых ящеров. Именно после этих семейных разборок драконы в Вестеросе начали вырождаться, а через 170 лет, к моменту появления на свет Дейенерис Бурерожденной, вымерли вовсе. В истории средневековой Англии есть эпизод, который, как считается, Мартин взял за основу: гражданская война между дочерью и законной наследницей короля Генриха I Матильдой и его племянником Стефаном.

Фото: Кинопоиск Поделиться Поделиться





Шоураннеры «Дома дракона» обещали задействовать в 10 эпизодах шоу не менее 17 драконов. Но в первой серии показывают лишь одного, и не только технически небрежно (графику в сети раскритиковали еще после демонстрации трейлера, и, как уже выяснилось, не зря), но и без уважения. С драконихи Сиракс, на которой летает принцесса Рейнира, не снимают седло, в драконюшню ее загоняют палками какие-то хмурые простолюдины, а еще от нее пованивает. Словом, никакого праздника. Питомцев остальных членов семьи Таргариенов, вероятно, зрителю предъявят позже.



А пока кое-как представляют основных персонажей. Это мягкий до безобразия король Визерис I (Пэдди Консидайн, которого российский зритель мог бы запомнить по роли в картине «Смерть Сталина», если бы ее не запретили к прокату в 2017 году), неуправляемый младший брат короля Деймон (одиннадцатый «Доктор Кто» Мэтт Смит, резюме которого несколько подпортило участие в недавнем провальном «Морбиусе») и Рейнис по прозвищу «Почти Королева», у которой Визерис поневоле отжал трон (Ив Бест, известная по роли Уоллис Симпсон в фильме «Король говорит!»).

Фото: Кинопоиск Поделиться Поделиться





Основная сюжетная линия, как ожидается, будет основана на противостоянии Рейниры (ее роль в юности исполняет 21-летняя актриса Милли Олкок, а взрослую героиню будет играть Эмма Д'Арси, самая заметная работа которой — Астрид в сериале «Искатели правды») и ее близкой подруги Алисенты, дочери десницы короля, которая и сама не прочь стать королевой (в юности — Эмили Кэри, собаку съевшая на отыгрывании детства главных героинь, от Дианы в первой «Чудо-женщине» до Лары Крофт в неудавшемся перезапуске франшизы. Взрослую Алисенту сыграет Оливия Кук, Артемида из «Первому игроку приготовиться»).



«Дом Дракона» пытается заигрывать с истосковавшейся по Вестеросу фанатской базой «Игры престолов». То в саундтреке проскочат знакомые нотки из знаменитой заставки (и снова напомнят, что у «Дома» собственной заставки нет), то мелькнет в кадре кто-то до степени смешения похожий со спины на Дейнерис Таргариен, а в ключевом диалоге эпизода между Визерисом и Рейнирой третьим становится тот самый кинжал из валерийской стали, которым пытались убить Брана Старка в первом сезоне «Игры...» и оборвали сюжетную арку Короля ночи в восьмом. И, если поклонникам мира Льда и Пламени эти милые пасхалки будут понятны и приятны, то новая аудитория вряд ли поймет, почему, когда юная дева неожиданно приходит среди ночи к королю «почитать любимую книгу по истории», у того не возникает недоумения.

Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск Поделиться Поделиться





Раскачиваться «Дом дракона», судя по всему, будет неспешно. Первый эпизод не дает внятного ответа на вопрос, почему все эти люди должны быть нам интересны, вероятно, ближайшие несколько лет. Разве что «потому что Вестерос, вот почему». Не хватает масштаба во всех смыслах. Целую серию зрителя держат в рамках одной локации, как будто на Королевской гавани свет клином сошелся. По итогам «расстановки фигур» ни один из персонажей не дает повода болеть именно за него. Таргариены, которых «драконы делают ближе к богам, чем к людям», по факту отличаются от окружающих их придворных разве что цветом парика. У короля Визериса плохо запоминающееся лицо одного из тех мужчин, кого называют «мамин пирожочек». «Порочный принц» Деймон творит в кадре дичь, но без удовольствия и все какую-то мелкотравчатую. «Почти королева» Рейнис в компании чернокожего мужа и детей выглядит так, как будто в эту семью ее подбросили. Алисента сплетничает, смотрит, как выбивают из седла ее брата и идет со смутными перспективами среди ночи к мужику, который годится ей в отцы, не меняя выражения кукольных глаз. Принцесса Рейнира, на вид достигшая возраста избрания в Госдуму, хочет летать на драконе и питаться только пирожными. Дело в том, что согласно первоисточнику, на момент завязки сюжета ей было всего восемь лет, однако еще до пятнадцатого дня рождения она пережила немало приключений уровня «18+». Так что возраст исполнительницы роли «юной Рейниры» как бы намекает, что в плане шок-контента у нас еще не все потеряно.



Успех «Игры престолов» был обусловлен, в частности, тем, как она раскрывала зрителю циничные и жестокие истины об устройстве мира. «Дом дракона», кажется, тоже это делает. Истина первая: самые отвратительные и жестокие вещи творят люди с самыми милыми и интеллигентными лицами, что видно уже по первому эпизоду. Истина вторая: какова бы ни была критика, смотреть «Дом дракона» все равно будут. Особенно в России, где после некоторых событий наблюдается дефицит зарубежного видеоконтента.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»