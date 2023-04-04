Предложение Москальковой выдавать россиянам паспорта РФ за границей поступило в МИД

Российский МИД получил обращение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой с идеей упростить получение паспорта РФ соотечественниками за рубежом, сообщает 4 апреля РИА Новости со ссылкой на Министерство.



В конце марта Москалькова в интервью агентству предложила выдавать соотечественникам российские паспорта и за рубежом — в российских консульствах. Сейчас по закону сделать это нельзя, постоянно проживающему за границей россиянину, чтобы оформить документ, надо приезжать в Россию.



В МИД подтвердили факт обращения с инициативой, касающейся наделения диппредставительств и консульских учреждений РФ полномочиями по выдаче внутреннего паспорта россиянам, постоянно проживающим за рубежом.

