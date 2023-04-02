Деменцию можно заподозрить самостоятельно. Врачи рассказали, какие два действия невозможно делать одновременно на пороге болезни

Деменция перестала быть патологией только пожилых людей Фото: Игорь До / E1.RU Поделиться Поделиться





Болезни сейчас молодеют. Заболевания, которые раньше большинству казались возрастными, поражают людей, которым нет и 40. Если верить статистике, то всё больше молодых мужчин и женщин страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.



«Омолодилась» и деменция, рассказывает «Доктор Питер». Например, болезнь Альцгеймера, которая вызывает это состояние, стали диагностировать даже у тридцатитрехлетних.

Болезнь Альцгеймера — это заболевание головного мозга, при котором дегенерация нейронов приводит к утрате речи, памяти и мышления. По данным ученых, в 2010 году число страдающих от этой болезни в мире оценивалось в 35,6 миллиона человек. К 2050 году прогнозируется рост до 115,4 миллиона. Медики отмечают, что болезнь эта начала «молодеть», затрагивая не только древних старцев, но людей еще вполне трудоспособного возраста. Она поражает всех, независимо от интеллекта и образования. От нее нет лекарства, ученые и врачи из разных стран до сих стараются разгадать точную причину развития этой патологии, чтобы создать препарат для заболевших. Здесь мы рассказывали о том, что свердловские ученые сделали первый шаг на пути к созданию лекарства от болезни Альцгеймера.



А исследователи из Института исследования старения Артура Маркуса решили выяснить, как могут меняться поведение и привычки людей, которые в ближайшем будущем пострадают от старческого слабоумия. И пришли к выводу, что заподозрить деменцию можно самостоятельно. Результаты эксперимента опубликовал авторитетный медицинский журнал The Lancet.

Идти и думать В эксперименте приняли участие 4026 человек в возрасте от 42 до 64 лет. Ученые наблюдали за ними с мая 2018 по июль 2020 года. После тщательного анализа поведения и медицинских карт испытуемых эксперты пришли к выводу: если человек не может идти и одновременно выполнять какую-то умственную задачку, то его мозг в серьезной опасности. Велик риск, что в ближайшем будущем у него разовьется деменция.



Простой пример: вашему близкому больше не под силу переходить дорогу и считать, сколько денег он потратит на покупку хлеба, молока и сыра, цену которых он отлично знает. Еще более неблагоприятный прогноз, если человек больше не в состоянии идти и говорить одновременно.

— В среднем возрасте плохая способность идти и выполнять какую-то другую задачу может быть показателем ускоренного старения мозга. Это, в свою очередь, считается ярким симптомом приближающегося нейродегенеративного заболевания, — отмечает главный соавтор Джунхонг Чжоу, доктор философии и сотрудник Института исследований старения им. Артура Маркуса.



Ученые также отметили, что у некоторых участников эксперимента менялась походка, как только они начинали решать в уме какую-либо арифметическую задачку. Этот факт тоже должен насторожить, уверены исследователи. Особенно, если такой симптом проявляется у человека, которому больше 60 лет.

«Симптомы стали проявляться и в 50 лет, и в 40» То, что деменция поражает всё более молодых людей, отмечает и руководитель проекта «Дедсад», который создали в Красноярске для людей с когнитивными нарушениями. Здесь им помогают не терять связь с реальностью и восстанавливают когнитивные функции разными видами терапии.



— А вы что, до сих пор думаете, что деменция — это болезнь глубоких стариков? — удивилась директор «Дедсада» Екатерина Машковская. — Сейчас есть, например, такое понятие, как постковидная деменция. То есть этому заболеванию могут быть подвержены и молодые люди. А я нередко встречаю пациентов, у которых симптомы стали проявляться и в 40, и в 50 лет. Начинаются проблемы с памятью. Да и вообще, различные заболевания и осложнения могут вызвать деменцию.



Одна из групп «Дедсада» состоит из совсем еще не старых людей. Миловидная моложавая женщина единственная откликнулась на вопрос журналистов и сказала, что ей 58 лет. Ее напарницам на вид не дашь больше 65.



Если есть подозрение, что у близкого вам человека развивается деменция — меняется настроение, появилась забывчивость, а дела, которые раньше ему давались легко, теперь вызывают апатию или раздражение, — необходимо обратиться к специалисту и подтвердить или опровергнуть диагноз. В случае если подозрения всё-таки подтверждаются, специалисты советуют ни в коем случае не отчаиваться и не опускать руки. Работу «пострадавшего» мозга почти всегда можно улучшить упорной работой, физической и творческой активностью.