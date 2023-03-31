Япония расширила список санкционных товаров. В него вошли игрушки

Токио расширяет экспортные санкции в отношении России из-за конфликта с Украиной. Решение вступает в силу 7 апреля, передают 31 марта РИА Новости и ТАСС.
Министерство экономики Японии опубликовало обновлённый список товаров, запрещённых к экспорту в РФ. В него вошли, в частности:
- все типы игрушек, имеющие колеса, например велосипеды и игрушечные детские коляски и машинки, а также сборные модели и макеты для моделизма, головоломки и пазлы,
- фототехника, в частности фотооборудование для аэрофотосъемки, бинокли, электронное оборудование для навигации, лётные рации,
- самолёты и спутники, воздушные шары, планеры, безмоторные летательные аппараты и их компоненты, парашюты, беспилотники и компоненты для БПЛА,
- авиационные и корабельные двигатели,
- измерительные приборы (гидрометры, барометры, приборы для измерения давления, расхода, уровня и других параметров жидкостей или газов), приборы для физического, химического и метеорологическое анализа, детали к приборам,
- строительная техника,
- сталь и алюминий и изделия из них,
- паровые котлы и детали к ним,
- оборудование для ковки,
- генераторы, транспортные аппараты и детали к ним,
- оптоволокно и оптоволоконный кабель.
С начала введения санкций Япония заморозила активы 987 россиян, 129 организаций, 12 банков, веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг, запрещён экспорт в Россию полупроводников, оборудования для производства нефти, предметов роскоши, автомашин, квантовых компьютеров, 3D-принтеров, запрещён импорт из РФ водки, золота, некоторых видов древесины, станков.