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    Япония расширила список санкционных товаров. В него вошли игрушки

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    Токио расширяет экспортные санкции в отношении России из-за конфликта с Украиной. Решение вступает в силу 7 апреля, передают 31 марта РИА Новости и ТАСС.

    Министерство экономики Японии опубликовало обновлённый список товаров, запрещённых к экспорту в РФ. В него вошли, в частности:

    • все типы игрушек, имеющие колеса, например велосипеды и игрушечные детские коляски и машинки, а также сборные модели и макеты для моделизма, головоломки и пазлы,
    • фототехника, в частности фотооборудование для аэрофотосъемки, бинокли, электронное оборудование для навигации, лётные рации,
    • самолёты и спутники, воздушные шары, планеры, безмоторные летательные аппараты и их компоненты, парашюты, беспилотники и компоненты для БПЛА,
    • авиационные и корабельные двигатели,
    • измерительные приборы (гидрометры, барометры, приборы для измерения давления, расхода, уровня и других параметров жидкостей или газов), приборы для физического, химического и метеорологическое анализа, детали к приборам,
    • строительная техника,
    • сталь и алюминий и изделия из них,
    • паровые котлы и детали к ним,
    • оборудование для ковки,
    • генераторы, транспортные аппараты и детали к ним,
    • оптоволокно и оптоволоконный кабель.

    С начала введения санкций Япония заморозила активы 987 россиян, 129 организаций, 12 банков, веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг, запрещён экспорт в Россию полупроводников, оборудования для производства нефти, предметов роскоши, автомашин, квантовых компьютеров, 3D-принтеров, запрещён импорт из РФ водки, золота, некоторых видов древесины, станков.

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