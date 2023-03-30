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    К 2025 году Петербург победит дефицит детских садов

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    22 комментария

    В течение двух лет в Петербурге закроют вопрос о дефиците детских садов. Об этом 30 марта во время прямой линии на канале «Санкт-Петербург» заявила вице-губернатор Ирина Потехина.

    «Дефицит детских садов в шаговой доступности не закрыт, это принципиальный вопрос», — отметила Потехина, добавив, что вряд ли петербурженки захотят водить маленьких детей в учреждения, расположенные далеко от дома.

    По словам Потехиной, в этом году в городе прекратился рост числа дошкольников. Детские сады посещают около 280 тысяч дошкольников. До 2025 года в Петербурге будет построено ещё около 30 детских садов, проблема дефицита будет закрыта. В районах вводятся детские сады-трансформеры, которые при необходимости будут переоборудованы в дошкольные отделения.

    В январе 2023 года губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался перед президентом об отсутствии проблем с местами в детских садах. Родители, вынужденные возить детей по пробкам, видят ситуацию не столь радужно, подробности читайте в материале «Фонтанки».

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    Детские садыИрина Потехина
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    Комментарии 22

    Гость30 Мар 2023 в 22:07
    Кировский район СПб - были места в сентябре 2022 в нескольких детских садах. В районной группе сады сами зазывали к себе и на их сайтах была инфа о наличии мест. Больше скажу, логосад, куда ходит мой ребенок попросил "прорекламировать" его среди знакомых мамочек, чтобы не было недобора в след году. О как!
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 22:05
    ыкненг
    +0−0
    Михаил Микушин30 Мар 2023 в 21:59
    А вот Митьки никого не хотели побеждать....
    +1−0
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