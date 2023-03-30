К 2025 году Петербург победит дефицит детских садов

В течение двух лет в Петербурге закроют вопрос о дефиците детских садов. Об этом 30 марта во время прямой линии на канале «Санкт-Петербург» заявила вице-губернатор Ирина Потехина.



«Дефицит детских садов в шаговой доступности не закрыт, это принципиальный вопрос», — отметила Потехина, добавив, что вряд ли петербурженки захотят водить маленьких детей в учреждения, расположенные далеко от дома.



По словам Потехиной, в этом году в городе прекратился рост числа дошкольников. Детские сады посещают около 280 тысяч дошкольников. До 2025 года в Петербурге будет построено ещё около 30 детских садов, проблема дефицита будет закрыта. В районах вводятся детские сады-трансформеры, которые при необходимости будут переоборудованы в дошкольные отделения.

