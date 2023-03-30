Не Большой Смоленский, но принцип тот же. Мост через Черную речку как тренировка на кошках

Проект по строительству автомобильного моста через Черную речку наконец добрался до выбора подрядчика. Это, прямо скажем, не Бетанкура и не морской участок ЗСД. Но пока Большой Смоленский мост только в обещаниях, еще одна «государственно-частная» переправа появится уже осенью.
Аукцион объявлен на этой неделе, смольнинская дирекция транспортного строительства установила максимальную цену контракта под 180 млн рублей. Очень скромно, если брать стереотипные представления о строительстве моста: ремонт Биржевого, например, обошелся в 15 раз большую сумму, но масштаб несопоставим. Мост через Черную речку в створе Сердобольской улицы — это
Специфика этого моста в том, что его проектировали на частные деньги, платила Setl Group. Ее резон понятен: застройщик поставил офисно-жилой комплекс на Ушаковской набережной, организовал 600-метровый участок набережной самой Черной речки до Строгановского парка, только моста и не хватало. Для этого еще в 2017 заключили соглашение между комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга, комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и ООО «Фаворит» (застройщик именно этого комплекса в составе группы).
Здесь ситуация повторяет в миниатюре схему по Большому Смоленскому мосту: заинтересованный застройщик платит за создание проекта, а полученную документацию передает городу, который и пускает ее в стройку. Большой Смоленский мост раз в 300 дороже, так что сейчас, можно считать, все стороны тренируются на кошках.
Очередной проект планировки был утвержден в 2018 году, подписан компанией «БКН-Проект», но непосредственно работы проводило ООО «СМК Вертекс», сейчас уже банкрот. Визуализации с тех пор осталось немного.
Получающаяся автомобильная дорога относится к классу «улица в жилой застройке», ожидается, что к 2038 году нагрузка на нее будет составлять
По линии КГИОП можно отметить, судя по аукционной документации, что участок строительства находится в границах зарегулированных зон, однако на его собственной территории ничего охраняемого нет, как нет его и на примыкающей земле. В пространной исторической справке, приложенной к проекту, говорится о финских деревнях, которые были расположены в устье Черной речки до основания Петербурга, а также о том, что в начале XVIII века эта территория называлась Карельской стороной и только потом стала частью Выборгской (по названию тракта на Выборг). Эти «малолюдные и болотистые» места
«С возведением жилого комплекса «Риверсайд» характеристики градостроительной среды прилегающей территории изменились по сравнению с историческими. Значительные изменения произошли в соотношениях высотных параметров застройки — значение вертикальной доминанты приобрел комплекс многоэтажных жилых домов «Риверсайд». Яркими контрастами по отношению к указанному комплексу воспринимаются объекты исторической застройки», — говорится в документации.
В стоимость контракта входит также разработка рабочей документации; проектная-то готова и давно получила положительное заключение экспертизы. В адресной инвестиционной программе искомые 178 млн рублей на строительство вписаны в
Точная стоимость Большого Смоленского моста неизвестна, в справочных материалах к проекту бюджета КРТИ предлагал заложить около 50 млрд рублей. 27 млрд — это трехлетняя перспектива, начать строительство обещают в конце 2023 года, ЗакС недавно в третьем чтении принял закон, разрешающий снести для этого несколько исторических зданий.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»