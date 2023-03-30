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    Истощённый тигр в Хабаровском крае напал на тракториста

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    Истощённый амурский тигр напал на человека на лесозаготовительном участке в Хабаровском крае. Мужчину спасли коллеги. Пока живы и человек, и животное.

    «Еще одного человека, пострадавшего от нападения тигра, спасают врачи краевой больницы имени Сергеева. Мужчину доставили в краевую клинику из поселка Мухен 28 марта», — сообщает местный Минздрав 30 марта.

    «Вести Хабаровск» рассказывают подробности. в районе имени Лазо, в 40 километрах от посёлка Мухен работник лесозаготовительной бригады ремонтировал трактор, и на него прыгнул тигр. Товарищи отогнали зверя и доставили раненого в районную больницу. Он помещён в реанимацию. Раны — и от когтей, и от зубов. Медики проводят противошоковые мероприятия. Травму классифицировали как производственную.

    «Больной доставлен в тяжёлом состоянии, травматический шок второй степени, у него открытые переломы верхних и нижних конечностей, травма грудной клетки осложнённая, состояние больного при поступлении тяжёлое», — пояснил заместитель главврача краевой клинической больницы Сергей Теряев.

    Тигра удалось отловить, его доставили в Центр реабилитации и в ближайшем будущем перевезут в Уссурийск для обследования. Это, скорее всего, пятилетний самец. Он находится в очень плохом физическом состоянии: истощён и, предположительно, болен.

    В феврале тигра напал на молодого охотника из Нанайского района. Мужчине пришлось ампутировать руку. Животное застрелили. В общей сложности в Хабаровском крае за последнее время отловили четырёх тигров, нападавших на собак в притаежных населенных пунктах. Все они имеют повреждения лап, один самец полтора месяца назад умер от сепсиса. С начала года хищники съели более 150 домашних животных, пишет РИА Новости. При этом амурский (уссурийский) тигр — один из самых редких животных планеты, он занесён в Международную Красную книгу. В России насчитывается около 750 особей.

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    ЖивотныеЖивотное в бедеТигрАмурские тигрыХабаровский край
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