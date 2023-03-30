Истощённый тигр в Хабаровском крае напал на тракториста

Истощённый амурский тигр напал на человека на лесозаготовительном участке в Хабаровском крае. Мужчину спасли коллеги. Пока живы и человек, и животное.



«Еще одного человека, пострадавшего от нападения тигра, спасают врачи краевой больницы имени Сергеева. Мужчину доставили в краевую клинику из поселка Мухен 28 марта», — сообщает местный Минздрав 30 марта.



«Вести Хабаровск» рассказывают подробности. в районе имени Лазо, в 40 километрах от посёлка Мухен работник лесозаготовительной бригады ремонтировал трактор, и на него прыгнул тигр. Товарищи отогнали зверя и доставили раненого в районную больницу. Он помещён в реанимацию. Раны — и от когтей, и от зубов. Медики проводят противошоковые мероприятия. Травму классифицировали как производственную.

