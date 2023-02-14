В Хабаровском крае амурский тигр напал на охотников. Хищника пришлось застрелить

В Хабаровском крае охотники застрелили амурского тигра, который ворвался в зимовье и напал на них. Инцидент произошел Нанайском районе, в 60 километрах от села Арсеньево. Одного из мужчин хищник серьезно ранил, рассказал 14 февраля в телеграм-канале депутат совета депутатов села Ачан Андрей Дьячков.



По словам Дьячкова, тигр проник в зимовье через окно и набросился на одного из охотников. Второй охотник мгновенно среагировал и застрелил хищника. Его напарника с рваными ранами и кровопотерей госпитализировали. Мужчины рассказали, что животное выглядело истощенным.

