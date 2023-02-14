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    В Хабаровском крае амурский тигр напал на охотников. Хищника пришлось застрелить

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    В Хабаровском крае охотники застрелили амурского тигра, который ворвался в зимовье и напал на них. Инцидент произошел Нанайском районе, в 60 километрах от села Арсеньево. Одного из мужчин хищник серьезно ранил, рассказал 14 февраля в телеграм-канале депутат совета депутатов села Ачан Андрей Дьячков.

    По словам Дьячкова, тигр проник в зимовье через окно и набросился на одного из охотников. Второй охотник мгновенно среагировал и застрелил хищника. Его напарника с рваными ранами и кровопотерей госпитализировали. Мужчины рассказали, что животное выглядело истощенным.

    В администрации Арсеньевского сельского поселения РИА Новости рассказали, что пострадавшему 19 лет. Он в тяжелом, но стабильном состоянии, его силами медицины катастроф переведут в Хабаровск. После нападения хищника он пробыл в тайге двое суток и потерял много крови.

    Накануне в районе поселения Нельма Советско-Гаванского района Хабаровского края нашли останки охотника, которого разорвал тигр.

    Из-за сокращения кормовой базы амурские тигры начали буквально терроризировать жителей поселков в Хабаровском крае и с начала года съели уже более 60 собак и лошадь. Хищники появляются днем и перестали бояться людей. Причиной специалисты называют сокращение численности кабанов в тайге из-за бесконтрольной рубки леса и африканской чумы свиней.

    Одного конфликтного тигра вблизи Вяземского района отловили. Росприроднадзор разрешил отлов еще шести особей.

    По данным тигриной переписи 2015 года, на Дальнем Востоке обитает 523–540 амурских тигров. Хищник в природе живет около 15 лет, в неволе доживает до 20.

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