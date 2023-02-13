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    В Хабаровском крае тигр загрыз охотника

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    33 комментария

    Тигр разорвал охотника в Хабаровском крае. Останки мужчины нашли в районе поселения Нельма Советско-Гаванского района.

    В районной администрации сообщили, что погиб 51-летний житель Сахалина, пишет 13 февраля ТАСС. Рядом с телом обнаружили следы, похожие на тигриные. Мужчину начали искать родственники, когда он перестал выходить на связь. Telegram-канал «ЧП Сахалин» опубликовал видеозаписи, на которых другие охотники находят окровавленные ружье и одежду погибшего.

    Нельма располагается в устье одноименной реки. Добраться до этого пункта возможно или морем, или по воздуху, наземного сообщения нет. Там расположено несколько зимовий для жизни охотников.

    Ранее сообщалось, что из-за сокращения кормовой базы амурские тигры начали буквально терроризировать жителей поселков в Хабаровском крае. Хищники появляются днем и перестали бояться людей. Причиной специалисты называют сокращение численности кабанов в тайге из-за бесконтрольной рубки леса и африканской чумы свиней.

    По данным тигриной переписи 2015 года, на Дальнем Востоке обитает 523–540 амурских тигров. Хищник в природе живет около 15 лет, в неволе доживает до 20.

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    Комментарии 33

    Guddd-Head13 Фев 2023 в 10:39
    Он искал, он искал...
    Но его нашли раньше ©
    +0−0
    Гость13 Фев 2023 в 10:11
    Карма она такая. У меня под окнами каждый день охотник в камуфляже выгуливает гончую, огромный кабан с животом навыкате, тоже лакомством может стать для мишки или стаи волков. За лосями трудно им угнаться, а двуногий, жирный кабан далеко не убежит.
    +1−1
    alexdelovoi13 Фев 2023 в 10:05
    И это просто тигр. А скоро леопарды пойдут
    +1−0
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