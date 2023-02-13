В Хабаровском крае тигр загрыз охотника

Тигр разорвал охотника в Хабаровском крае. Останки мужчины нашли в районе поселения Нельма Советско-Гаванского района.



В районной администрации сообщили, что погиб 51-летний житель Сахалина, пишет 13 февраля ТАСС. Рядом с телом обнаружили следы, похожие на тигриные. Мужчину начали искать родственники, когда он перестал выходить на связь. Telegram-канал «ЧП Сахалин» опубликовал видеозаписи, на которых другие охотники находят окровавленные ружье и одежду погибшего.



Нельма располагается в устье одноименной реки. Добраться до этого пункта возможно или морем, или по воздуху, наземного сообщения нет. Там расположено несколько зимовий для жизни охотников.

