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    Голодные тигры терроризируют жителей сёл в Хабаровском крае и за неделю задавили 18 собак. Специалисты винят вырубку леса

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    Амурские тигры из-за сокращения кормовой базы начали буквально терроризировать жителей поселков в Хабаровском крае. Хищники появляются днем и перестали бояться людей. Причиной специалисты называют сокращение численности кабанов в тайге из-за бесконтрольной рубки леса и африканской чумы свиней.

    Как 3 февраля сообщает региональное управление охотничьего хозяйства, только за последнюю неделю тигры задавили в селах 18 собак. Сенатор РФ от Хабаровского края Сергей Безденежных в интервью «Российской газете» рассказал, что особенно достается жителям сел Иннокентьевка и Джонка Нанайского района. Там тигр свободно бродит по огородам, нападает на собак, в том числе возле школы, куда родители теперь боятся отпускать детей. Однажды людям пришлось звать на помощь пожарных на спецмашинах. Они сигналили и пытались отпугнуть хищника, который никак на это не реагировал.

    Управление охотничьего хозяйства отчиталось, что уже получило разрешение Росприроднадзора на отлов тигров, которых будут вывозить и выпускать в отдаленных районах тайги. Истощенные и травмированные животные пройдут реабилитацию в специализированных центрах под присмотром ветеринарных врачей. Инспекторы охотнадзора уже работают в населенных пунктах, в которых сложилась наиболее острая ситуация.

    Специалисты управления добавляют, что тигров за легкой добычей гонит дефицит их традиционной пищи — кабанов. Численность копытных на территории региона сократилась из-за рубок дубовых насаждений и африканской чумы свиней.

    По данным тигриной переписи 2015 года, на Дальнем Востоке обитает 523–540 амурских тигров. В планах — расселить тигра в пределах его исторического ареала, то есть возвратить в те места, где он когда-то обитал, но потом был истреблён. Таким образом, численность тигров может вырасти до 750. Однако это возможно лишь за счёт интенсивного увеличения поголовья копытных, составляющих основу рациона тигров. Хищник в природе живет около 15 лет, в неволе доживает до 20.

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